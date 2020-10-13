https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html
Правозащитники предложили запретить некоторые компьютерные игры в России
В России целесообразно ввести ограничения, касающиеся распространения компьютерных игр, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" председатель общероссийской РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:10
2020-10-13T17:10
2020-10-13T17:32
обстрел остановки в нижегородской области
россия
компьютерные игры
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В России целесообразно ввести ограничения, касающиеся распространения компьютерных игр, заявил в эфире радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев."Неслучайно все владельцы интернет-бизнесов запрещают своим детям в них играть или же ограничивают даже общение в соцсетях. <…> К сожалению, чужие дети — это источник дохода. Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр", — сказал он.По мнению Валеева, некоторые игры являются источником негативной информации и разрушают психику человека. Самое пагубное влияние, по его словам, оказывают на детей "стрелялки", так как именно они могут "сделать из детей маньяков".Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний стрелок из Нижегородской области, убивший накануне трех человек, увлекался компьютерными играми. По версии следствия, 12 октября вооруженный огнестрельным оружием мужчина <a href="https://ria.ru/category_obstrel-ostanovki-v-nizhegorodskoy-oblasti/" target="_blank">напал на местных жителей</a>. Трое мужчин скончались от полученных ранений на месте, еще три человека сейчас находятся в больницах. Тело подозреваемого в массовом убийстве нашли утром 13 октября, предположительно, он совершил самоубийство. Стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу, также возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20200207/1564378538.html
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
Виктор Лаптев
Давайте запретим топоры и ножи, а то насмотрятся на них, а потом повзрослев сколько бытовух устраивают по-пьяни. Запретим игры про самолёты, а то будет как в сшп 11 сентября. Давайте запретим лучше глупость и слабоумие для чиновников, а то столько инициатив сомнительных.
89
Вячеслав Тарасов
У игр есть система рейтингов, как у фильмов например. Этот Ванеев перед тем как пиарится мог бы хоть немного с темой ознакомиться.
69
29
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, компьютерные игры, безопасность, происшествия