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https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html
Правозащитники предложили запретить некоторые компьютерные игры в России
В России целесообразно ввести ограничения, касающиеся распространения компьютерных игр, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" председатель общероссийской РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:10
2020-10-13T17:32
обстрел остановки в нижегородской области
россия
компьютерные игры
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В России целесообразно ввести ограничения, касающиеся распространения компьютерных игр, заявил в эфире радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев."Неслучайно все владельцы интернет-бизнесов запрещают своим детям в них играть или же ограничивают даже общение в соцсетях. &lt;…&gt; К сожалению, чужие дети — это источник дохода. Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр", — сказал он.По мнению Валеева, некоторые игры являются источником негативной информации и разрушают психику человека. Самое пагубное влияние, по его словам, оказывают на детей "стрелялки", так как именно они могут "сделать из детей маньяков".Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний стрелок из Нижегородской области, убивший накануне трех человек, увлекался компьютерными играми. По версии следствия, 12 октября вооруженный огнестрельным оружием мужчина <a href="https://ria.ru/category_obstrel-ostanovki-v-nizhegorodskoy-oblasti/" target="_blank">напал на местных жителей</a>. Трое мужчин скончались от полученных ранений на месте, еще три человека сейчас находятся в больницах. Тело подозреваемого в массовом убийстве нашли утром 13 октября, предположительно, он совершил самоубийство. Стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу, также возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20200207/1564378538.html
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
Давайте запретим топоры и ножи, а то насмотрятся на них, а потом повзрослев сколько бытовух устраивают по-пьяни. Запретим игры про самолёты, а то будет как в сшп 11 сентября. Давайте запретим лучше глупость и слабоумие для чиновников, а то столько инициатив сомнительных.
89
У игр есть система рейтингов, как у фильмов например. Этот Ванеев перед тем как пиарится мог бы хоть немного с темой ознакомиться.
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россия
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Новости
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, компьютерные игры, безопасность, происшествия

Правозащитники предложили запретить некоторые компьютерные игры в России

17:10 13.10.2020 (обновлено: 17:32 13.10.2020)
 
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
CC0 / TBIT /
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России целесообразно ввести ограничения, касающиеся распространения компьютерных игр, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.
"Неслучайно все владельцы интернет-бизнесов запрещают своим детям в них играть или же ограничивают даже общение в соцсетях. <…> К сожалению, чужие дети — это источник дохода. Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр", — сказал он.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
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Эксперты рассказали, как уберечь детей от соблазнов кибермира
По мнению Валеева, некоторые игры являются источником негативной информации и разрушают психику человека. Самое пагубное влияние, по его словам, оказывают на детей "стрелялки", так как именно они могут "сделать из детей маньяков".
Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний стрелок из Нижегородской области, убивший накануне трех человек, увлекался компьютерными играми.
По версии следствия, 12 октября вооруженный огнестрельным оружием мужчина напал на местных жителей. Трое мужчин скончались от полученных ранений на месте, еще три человека сейчас находятся в больницах. Тело подозреваемого в массовом убийстве нашли утром 13 октября, предположительно, он совершил самоубийство. Стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу, также возбуждено уголовное дело.
Фото подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 22:49
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияКомпьютерные игрыБезопасностьПроисшествия
 
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