https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html

У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет

Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X-VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме, сообщило РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:02

2020-10-13T14:02

2020-10-13T17:41

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археология

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иерусалим

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X-VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>, сообщило израильское управление древностей."Древняя гиря из известняка, относящаяся к железному веку — периоду Первого Храма, была обнаружена в ходе археологических раскопок, проведенных Управлением древностей <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> совместно с Фондом наследия Стены Плача", — говорится в сообщении израильского управления древностей.Гиря, соответствующая известной единице измерения в два сикля, была найдена при просеивании земли, полученной при раскопках.Один сикль соответствует 11,5 грамма, что подтверждают предыдущие находки. Вес найденной гири составляет ровно 23 грамма. "Точность веса свидетельствует о передовых технологиях того времени, а также о том значении, которое уделялось торговле и коммерции в древнем Иерусалиме", — считают руководители раскопок.

https://ria.ru/20200521/1571781994.html

https://ria.ru/20190104/1548834081.html

Игорь Земский Кто-то приходит к стене поплакать, а кто-то -- с гирькой в кармане. 13

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иерусалим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, открытия - риа наука, иерусалим, израиль