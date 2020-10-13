У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет
14:02 13.10.2020 (обновлено: 17:41 13.10.2020)
© Фото : Israel Antiquities AuthorityДревняя гиря, обнаруженная в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X-VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме, сообщило израильское управление древностей.
"Древняя гиря из известняка, относящаяся к железному веку — периоду Первого Храма, была обнаружена в ходе археологических раскопок, проведенных Управлением древностей Израиля совместно с Фондом наследия Стены Плача", — говорится в сообщении израильского управления древностей.
Гиря, соответствующая известной единице измерения в два сикля, была найдена при просеивании земли, полученной при раскопках.
"Находка имеет куполообразную форму с плоским основанием. В верхней части гири вырезан египетский символ, напоминающий греческую букву гамма, — сокращение, обозначающее единицу (веса. — Прим. ред.) сикль, две линии обозначают двойную массу — два сикля", — рассказали руководители раскопок со стороны управления древностей Барак Монникендам-Гивон и Техилла Либерман.
Один сикль соответствует 11,5 грамма, что подтверждают предыдущие находки. Вес найденной гири составляет ровно 23 грамма. "Точность веса свидетельствует о передовых технологиях того времени, а также о том значении, которое уделялось торговле и коммерции в древнем Иерусалиме", — считают руководители раскопок.
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