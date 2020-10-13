Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html
У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет
Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X-VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме, сообщило РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:02
2020-10-13T17:41
риа наука
археология
открытия - риа наука
иерусалим
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579574503_0:306:1397:1092_1400x0_80_0_0_9cb2db58e2632d11a11ede9c65d718b0.jpg
<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X-VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>, сообщило израильское управление древностей."Древняя гиря из известняка, относящаяся к железному веку — периоду Первого Храма, была обнаружена в ходе археологических раскопок, проведенных Управлением древностей <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> совместно с Фондом наследия Стены Плача", — говорится в сообщении израильского управления древностей.Гиря, соответствующая известной единице измерения в два сикля, была найдена при просеивании земли, полученной при раскопках.Один сикль соответствует 11,5 грамма, что подтверждают предыдущие находки. Вес найденной гири составляет ровно 23 грамма. "Точность веса свидетельствует о передовых технологиях того времени, а также о том значении, которое уделялось торговле и коммерции в древнем Иерусалиме", — считают руководители раскопок.
https://ria.ru/20200521/1571781994.html
https://ria.ru/20190104/1548834081.html
Кто-то приходит к стене поплакать, а кто-то -- с гирькой в кармане.
13
2
иерусалим
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579574503_0:175:1397:1223_1400x0_80_0_0_b1fe32ef2d4643ca74bdfb4db31ee6f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, открытия - риа наука, иерусалим, израиль

У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет

14:02 13.10.2020 (обновлено: 17:41 13.10.2020)
 
© Фото : Israel Antiquities AuthorityДревняя гиря, обнаруженная в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме
Древняя гиря, обнаруженная в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Israel Antiquities Authority
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X-VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме, сообщило израильское управление древностей.
"Древняя гиря из известняка, относящаяся к железному веку — периоду Первого Храма, была обнаружена в ходе археологических раскопок, проведенных Управлением древностей Израиля совместно с Фондом наследия Стены Плача", — говорится в сообщении израильского управления древностей.
Археологи во время раскопок возле западной стены в Старом городе Иерусалима - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 17:06Культура
Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
Гиря, соответствующая известной единице измерения в два сикля, была найдена при просеивании земли, полученной при раскопках.

"Находка имеет куполообразную форму с плоским основанием. В верхней части гири вырезан египетский символ, напоминающий греческую букву гамма, — сокращение, обозначающее единицу (веса. — Прим. ред.) сикль, две линии обозначают двойную массу — два сикля", — рассказали руководители раскопок со стороны управления древностей Барак Монникендам-Гивон и Техилла Либерман.

Один сикль соответствует 11,5 грамма, что подтверждают предыдущие находки. Вес найденной гири составляет ровно 23 грамма. "Точность веса свидетельствует о передовых технологиях того времени, а также о том значении, которое уделялось торговле и коммерции в древнем Иерусалиме", — считают руководители раскопок.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.01.2019
4 января 2019, 08:10Туризм
Там, где плачет небо. Секреты и мистические тайны Израиля
 
Обсудить2
РИА НаукаАрхеологияОткрытия - РИА НаукаИерусалимИзраиль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния