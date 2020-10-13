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https://ria.ru/20201013/gripp-1579543536.html
Российский вуз отстранит от должности педагогов, не привившихся от гриппа
Московский государственный строительный университет будет отстранять от должности преподавателей, которые не прошли вакцинацию от гриппа, в вузе также введены... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:40
2020-10-13T11:40
московский энергетический институт
московский государственный строительный университет
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_stroitelnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московский государственный строительный университет</a> будет отстранять от должности преподавателей, которые не прошли вакцинацию от гриппа, в вузе также введены санитарные патрули, соответствующий приказ опубликован на <a href="https://mgsu.ru/" target="_blank">сайте</a> учебного заведения.Как добавляется на сайте вуза, с 12 октября работники и обучающиеся, нарушающие санитарные правила на территории вуза, будут привлекаться к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности "вплоть до отчисления и расторжения трудовых договоров".Ранее о возможности отчисления и увольнения за несоблюдение санитарных норм заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_ehnergeticheskijj_institut_2/" target="_blank" data-auto="true">Московском энергетическом институте</a>. Однако, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь вуза, Дмитрий Курочкин, пока прецедентов с отчислением не было.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/koronavirus-1579107365.html
https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html
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московский энергетический институт, московский государственный строительный университет, общество

Российский вуз отстранит от должности педагогов, не привившихся от гриппа

11:40 13.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МГСУ
Здание МГСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московский государственный строительный университет будет отстранять от должности преподавателей, которые не прошли вакцинацию от гриппа, в вузе также введены санитарные патрули, соответствующий приказ опубликован на сайте учебного заведения.
"Продолжить подготовку к отстранению с 01.11.2020 (при необходимости) от занимаемых должностей и недопущению на территорию НИУ МГСУ работников, которые не прошли в установленном порядке вакцинацию от вируса гриппа и не предоставили необходимый медицинский отвод", - говорится в документе.
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Как добавляется на сайте вуза, с 12 октября работники и обучающиеся, нарушающие санитарные правила на территории вуза, будут привлекаться к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности "вплоть до отчисления и расторжения трудовых договоров".
"В целях обеспечения оперативного контроля за соблюдением санитарных норм на территории НИУ МГСУ организованы санитарные патрули. Убедительная просьба на территории университета соблюдать масочно-перчаточный режим, социальное дистанцирование и прочие рекомендации Роспотребнадзора. Все работники и обучающиеся обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию санитарным патрулям удостоверения личности и пропуска на территорию НИУ МГСУ", - добавляется на сайте.
Ранее о возможности отчисления и увольнения за несоблюдение санитарных норм заявили в Московском энергетическом институте. Однако, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь вуза, Дмитрий Курочкин, пока прецедентов с отчислением не было.
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Московский энергетический институтМосковский государственный строительный университетОбщество
 
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