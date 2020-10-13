https://ria.ru/20201013/gripp-1579543536.html

Российский вуз отстранит от должности педагогов, не привившихся от гриппа

Московский государственный строительный университет будет отстранять от должности преподавателей, которые не прошли вакцинацию от гриппа, в вузе также введены... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:40

2020-10-13T11:40

2020-10-13T11:40

московский энергетический институт

московский государственный строительный университет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40518/41/405184126_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_4e86019411534437974a2dc8db67a7e0.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_stroitelnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московский государственный строительный университет</a> будет отстранять от должности преподавателей, которые не прошли вакцинацию от гриппа, в вузе также введены санитарные патрули, соответствующий приказ опубликован на <a href="https://mgsu.ru/" target="_blank">сайте</a> учебного заведения.Как добавляется на сайте вуза, с 12 октября работники и обучающиеся, нарушающие санитарные правила на территории вуза, будут привлекаться к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности "вплоть до отчисления и расторжения трудовых договоров".Ранее о возможности отчисления и увольнения за несоблюдение санитарных норм заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_ehnergeticheskijj_institut_2/" target="_blank" data-auto="true">Московском энергетическом институте</a>. Однако, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь вуза, Дмитрий Курочкин, пока прецедентов с отчислением не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/koronavirus-1579107365.html

https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский энергетический институт, московский государственный строительный университет, общество