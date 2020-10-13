Российский вуз отстранит от должности педагогов, не привившихся от гриппа
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московский государственный строительный университет будет отстранять от должности преподавателей, которые не прошли вакцинацию от гриппа, в вузе также введены санитарные патрули, соответствующий приказ опубликован на сайте учебного заведения.
"Продолжить подготовку к отстранению с 01.11.2020 (при необходимости) от занимаемых должностей и недопущению на территорию НИУ МГСУ работников, которые не прошли в установленном порядке вакцинацию от вируса гриппа и не предоставили необходимый медицинский отвод", - говорится в документе.
Как добавляется на сайте вуза, с 12 октября работники и обучающиеся, нарушающие санитарные правила на территории вуза, будут привлекаться к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности "вплоть до отчисления и расторжения трудовых договоров".
"В целях обеспечения оперативного контроля за соблюдением санитарных норм на территории НИУ МГСУ организованы санитарные патрули. Убедительная просьба на территории университета соблюдать масочно-перчаточный режим, социальное дистанцирование и прочие рекомендации Роспотребнадзора. Все работники и обучающиеся обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию санитарным патрулям удостоверения личности и пропуска на территорию НИУ МГСУ", - добавляется на сайте.
Ранее о возможности отчисления и увольнения за несоблюдение санитарных норм заявили в Московском энергетическом институте. Однако, как рассказал РИА Новости пресс-секретарь вуза, Дмитрий Курочкин, пока прецедентов с отчислением не было.
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