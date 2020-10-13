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Крашенинников рассказал, как будет формироваться Госсовет
Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент РФ, полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в конституции, сообщил РИА... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:51
2020-10-13T17:10
россия
павел крашенинников
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент РФ, полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в конституции, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Также Крашенинников заявил, что Госсовет будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит президент.Таким образом, итоговое количество членов Госсовета и его окончательный состав, по словам Крашенинникова, будет определять глава государства.
https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
россия
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россия, павел крашенинников, политика

Крашенинников рассказал, как будет формироваться Госсовет

16:51 13.10.2020 (обновлено: 17:10 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент РФ, полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в конституции, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в конституции. Там где идёт перечисление (полномочий), там написано, (что он) формирует Госсовет", - сказал Крашенинников РИА Новости.

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Также Крашенинников заявил, что Госсовет будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит президент.

"Там есть постоянные члены, которые (войдут туда) по должности, а есть, которых может включить президент" - сказал агентству Крашенинников.

Таким образом, итоговое количество членов Госсовета и его окончательный состав, по словам Крашенинникова, будет определять глава государства.
 
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РоссияПавел КрашенинниковПолитика
 
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