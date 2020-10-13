https://ria.ru/20201013/gossovet-1579613684.html

Крашенинников рассказал, как будет формироваться Госсовет

Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент РФ, полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в конституции, сообщил РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:51

2020-10-13T16:51

2020-10-13T17:10

россия

павел крашенинников

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент РФ, полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в конституции, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Также Крашенинников заявил, что Госсовет будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит президент.Таким образом, итоговое количество членов Госсовета и его окончательный состав, по словам Крашенинникова, будет определять глава государства.

https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел крашенинников, политика