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Крашенинников оценил готовность законопроекта о Госсовете
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект о Госсовете находится в высокой степени готовности,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:37
2020-10-13T11:37
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> сообщил, что законопроект о Госсовете находится в высокой степени готовности, как и инициатива об иерархии законов в РФ.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов."В высокой степени готовности у нас законопроекты, связанные с Госсоветом, с иерархией законов в Российской Федерации", - сказал Крашенинников журналистам.
https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
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павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика

Крашенинников оценил готовность законопроекта о Госсовете

11:37 13.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект о Госсовете находится в высокой степени готовности, как и инициатива об иерархии законов в РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов.
"В высокой степени готовности у нас законопроекты, связанные с Госсоветом, с иерархией законов в Российской Федерации", - сказал Крашенинников журналистам.
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Павел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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