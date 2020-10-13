https://ria.ru/20201013/gossovet-1579543085.html

Крашенинников оценил готовность законопроекта о Госсовете

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект о Госсовете находится в высокой степени готовности,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:37

2020-10-13T11:37

2020-10-13T11:37

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> сообщил, что законопроект о Госсовете находится в высокой степени готовности, как и инициатива об иерархии законов в РФ.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов."В высокой степени готовности у нас законопроекты, связанные с Госсоветом, с иерархией законов в Российской Федерации", - сказал Крашенинников журналистам.

https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика