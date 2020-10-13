https://ria.ru/20201013/gospital-1579540515.html
В Алтайском крае открывают новые "ковидные" госпитали
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и один из корпусов больницы скорой медпомощи перепрофилировали в "ковидные" госпитали в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:23
2020-10-13T11:23
2020-10-13T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и один из корпусов больницы скорой медпомощи перепрофилировали в "ковидные" госпитали в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, сообщает пресс-служба регионального правительства.При поступлении в больницу все пациенты проходят ПЦР-диагностику и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям.Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования перепрофилировали под "ковидный" госпиталь полностью.В учреждении оборудовали 165 коек кислородными аппаратами, 13 - ИВЛ. Есть аппарат компьютерной томографии, два рентгенографа, ультразвуковые аппараты и другое необходимое оборудование, создан необходимый запас защитных костюмов для медработников. Здание поделено на красную и зеленую зоны.Как стало известно в понедельник на заседании оперштаба, в крае в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванных коронавирусом.Заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем увеличилась в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1500 случаев. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 170 инфицированных коронавирусом, выздоровел 181 пациент, смертельных случаев – 7.Всего в крае инфицированных – 15 508, количество выписанных по выздоровлению – 13 413 человек. За весь период скончалось 596 человек с COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579390985.html
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_ea8aa57f2bbb6b066eb59447162e2b21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 13 окт - РИА Новости.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и один из корпусов больницы скорой медпомощи перепрофилировали в "ковидные" госпитали в Алтайском крае
, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На базе Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи один из корпусов начал работать в качестве ковидного госпиталя... В связи с большим количеством пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, нуждающихся в экстренной хирургической помощи, принято решение часть медорганизации отдать для развертывания госпиталя", - говорится в сообщении.
При поступлении в больницу все пациенты проходят ПЦР-диагностику и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования перепрофилировали под "ковидный" госпиталь полностью.
"Сегодня здесь все готово для приема тяжелых и очень тяжелых пациентов. Именно такие будут поступать на лечение в центр", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
В учреждении оборудовали 165 коек кислородными аппаратами, 13 - ИВЛ. Есть аппарат компьютерной томографии, два рентгенографа, ультразвуковые аппараты и другое необходимое оборудование, создан необходимый запас защитных костюмов для медработников. Здание поделено на красную и зеленую зоны.
"Врачи и персонал прошли обучение для работы с ковидными больными. Кроме того, уже несколько месяцев специалисты центра помогают расшифровывать снимки больных с подозрением на пневмонию, сделанные на КТ-аппаратах в Диагностическом центре Алтайского края... Сегодня в центре работают 550 человек, 80 из них - врачи", - говорится в сообщении.
Как стало известно в понедельник на заседании оперштаба, в крае в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванных коронавирусом.
Заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем увеличилась в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1500 случаев. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 170 инфицированных коронавирусом, выздоровел 181 пациент, смертельных случаев – 7.
Всего в крае инфицированных – 15 508, количество выписанных по выздоровлению – 13 413 человек. За весь период скончалось 596 человек с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.