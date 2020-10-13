https://ria.ru/20201013/gospital-1579540515.html

В Алтайском крае открывают новые "ковидные" госпитали

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и один из корпусов больницы скорой медпомощи перепрофилировали в "ковидные" госпитали в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:23

2020-10-13T11:23

2020-10-13T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и один из корпусов больницы скорой медпомощи перепрофилировали в "ковидные" госпитали в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, сообщает пресс-служба регионального правительства.При поступлении в больницу все пациенты проходят ПЦР-диагностику и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям.Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования перепрофилировали под "ковидный" госпиталь полностью.В учреждении оборудовали 165 коек кислородными аппаратами, 13 - ИВЛ. Есть аппарат компьютерной томографии, два рентгенографа, ультразвуковые аппараты и другое необходимое оборудование, создан необходимый запас защитных костюмов для медработников. Здание поделено на красную и зеленую зоны.Как стало известно в понедельник на заседании оперштаба, в крае в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванных коронавирусом.Заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем увеличилась в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1500 случаев. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 170 инфицированных коронавирусом, выздоровел 181 пациент, смертельных случаев – 7.Всего в крае инфицированных – 15 508, количество выписанных по выздоровлению – 13 413 человек. За весь период скончалось 596 человек с COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579390985.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алтайский край, общество