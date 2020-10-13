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Госдума одобрила в I чтении поправки в закон о прокуратуре
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:36
2020-10-13T15:35
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Государственная дума </a>на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию. Ранее комитет - соисполнитель - по безопасности и противодействию коррупции также поддержал инициативу.Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
https://ria.ru/20201013/sud-1579577841.html
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госдума рф, политика

Госдума одобрила в I чтении поправки в закон о прокуратуре

14:36 13.10.2020 (обновлено: 15:35 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.
Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию. Ранее комитет - соисполнитель - по безопасности и противодействию коррупции также поддержал инициативу.
"Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры будут назначаться на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а освобождаться от должности президентом Российской Федерации", - говорится в проекте закона.
Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 14:10
Госдума одобрила в первом чтении проект о Конституционном суде
 
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