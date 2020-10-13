https://ria.ru/20201013/genprokuror-1579583466.html

Госдума одобрила в I чтении поправки в закон о прокуратуре

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:36

2020-10-13T14:36

2020-10-13T15:35

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Государственная дума </a>на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию. Ранее комитет - соисполнитель - по безопасности и противодействию коррупции также поддержал инициативу.Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.

https://ria.ru/20201013/sud-1579577841.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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