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https://ria.ru/20201013/gairloch-1579601546.html
Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
Музей, который находится в бывшем бункере в шотландском Гейрлоке (Gairloch), был выбран одним из пяти музеев года в Великобритании, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:44
2020-10-13T17:44
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Музей, который находится в бывшем бункере в шотландском Гейрлоке (Gairloch), был выбран одним из пяти музеев года в Великобритании, <a href="https://www.theguardian.com/culture/2020/oct/12/nuclear-bunker-wins-uk-museum-year-award-gairloch" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.У бункера бетонные стены толщиной в 60 сантиметров и пуленепробиваемые двери. Он был построен после Второй мировой войны как наблюдательный пункт и убежище на случай нападения советских самолетов, но никогда не использовался по назначению и пришел в запустение. Музей Гейрлока (деревни на берегу озера Лох в 120 километрах от ближайшего города) переехал сюда в 2019 году из помещения фермы, в которой находился последние 40 лет.Его создатели уговорили муниципальный совет продать им бункер за один фунт стерлингов и объявили кампанию по сбору средств на его ремонт. Превращение бункера в музей потребовало сноса внутренних стен, врезания окон и других переделок. За первые шесть месяцев после открытия на новом месте (в июле 2019 года) число его посетителей увеличилось в два раза до 12 тысяч человек. "Мы создали туристический центр мирового уровня и настоящую жемчужину края благодаря упорству местных жителей и попечителей музея", — рассказала куратор Карен Бучанан. В экспозиции старейшие камни в Западной Европе, одна из самых больших линз маяка, а также ткани, мебель и инструменты, которые рассказывают о прошлом этой местности. Каждый обладатель звания музея года Великобритании получил по 52 тысячи долларов. Помимо бывшего бункера лауреатами премии стали: Музей науки в Лондоне, Художественные галереи Towner Eastbourne и Aberdeen и Галерея изящных искусств Южного Лондона.
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новости культуры, новости - туризм, музеи, великобритания, лондон

Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании

17:44 13.10.2020
 
© Фото : Gairloch Museum/FacebookМузей Gairloch в Шотландии
Музей Gairloch в Шотландии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Gairloch Museum/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Музей, который находится в бывшем бункере в шотландском Гейрлоке (Gairloch), был выбран одним из пяти музеев года в Великобритании, сообщает The Guardian.
У бункера бетонные стены толщиной в 60 сантиметров и пуленепробиваемые двери. Он был построен после Второй мировой войны как наблюдательный пункт и убежище на случай нападения советских самолетов, но никогда не использовался по назначению и пришел в запустение.
Музей Гейрлока (деревни на берегу озера Лох в 120 километрах от ближайшего города) переехал сюда в 2019 году из помещения фермы, в которой находился последние 40 лет.
Его создатели уговорили муниципальный совет продать им бункер за один фунт стерлингов и объявили кампанию по сбору средств на его ремонт.
© Фото : Gairloch Museum/FacebookБункер, в котором был открыт музей Gairloch
Бункер, в котором был открыт музей Gairloch - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Gairloch Museum/Facebook
Бункер, в котором был открыт музей Gairloch
Превращение бункера в музей потребовало сноса внутренних стен, врезания окон и других переделок. За первые шесть месяцев после открытия на новом месте (в июле 2019 года) число его посетителей увеличилось в два раза до 12 тысяч человек.
"Мы создали туристический центр мирового уровня и настоящую жемчужину края благодаря упорству местных жителей и попечителей музея", — рассказала куратор Карен Бучанан.
В экспозиции старейшие камни в Западной Европе, одна из самых больших линз маяка, а также ткани, мебель и инструменты, которые рассказывают о прошлом этой местности.
Каждый обладатель звания музея года Великобритании получил по 52 тысячи долларов. Помимо бывшего бункера лауреатами премии стали: Музей науки в Лондоне, Художественные галереи Towner Eastbourne и Aberdeen и Галерея изящных искусств Южного Лондона.
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