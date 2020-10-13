https://ria.ru/20201013/gairloch-1579601546.html

Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании

Музей, который находится в бывшем бункере в шотландском Гейрлоке (Gairloch), был выбран одним из пяти музеев года в Великобритании, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:44

2020-10-13T17:44

2020-10-13T17:44

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Музей, который находится в бывшем бункере в шотландском Гейрлоке (Gairloch), был выбран одним из пяти музеев года в Великобритании, <a href="https://www.theguardian.com/culture/2020/oct/12/nuclear-bunker-wins-uk-museum-year-award-gairloch" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.У бункера бетонные стены толщиной в 60 сантиметров и пуленепробиваемые двери. Он был построен после Второй мировой войны как наблюдательный пункт и убежище на случай нападения советских самолетов, но никогда не использовался по назначению и пришел в запустение. Музей Гейрлока (деревни на берегу озера Лох в 120 километрах от ближайшего города) переехал сюда в 2019 году из помещения фермы, в которой находился последние 40 лет.Его создатели уговорили муниципальный совет продать им бункер за один фунт стерлингов и объявили кампанию по сбору средств на его ремонт. Превращение бункера в музей потребовало сноса внутренних стен, врезания окон и других переделок. За первые шесть месяцев после открытия на новом месте (в июле 2019 года) число его посетителей увеличилось в два раза до 12 тысяч человек. "Мы создали туристический центр мирового уровня и настоящую жемчужину края благодаря упорству местных жителей и попечителей музея", — рассказала куратор Карен Бучанан. В экспозиции старейшие камни в Западной Европе, одна из самых больших линз маяка, а также ткани, мебель и инструменты, которые рассказывают о прошлом этой местности. Каждый обладатель звания музея года Великобритании получил по 52 тысячи долларов. Помимо бывшего бункера лауреатами премии стали: Музей науки в Лондоне, Художественные галереи Towner Eastbourne и Aberdeen и Галерея изящных искусств Южного Лондона.

https://ria.ru/20201012/uzbekistan-1579418826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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