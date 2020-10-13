https://ria.ru/20201013/fsin-1579606828.html
ФСИН сможет контролировать поведение освобожденных по УДО
Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:27
2020-10-13T16:27
2020-10-13T16:27
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проект указа президента России "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" подготовлен во исполнение поручения правительства РФ от 19 сентября по вопросу определения специализированного государственного органа, уполномоченного на осуществление контроля за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания.Реализация проекта указа потребует увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
https://ria.ru/20201001/fsin-1578043422.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект указа президента России "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" подготовлен во исполнение поручения правительства РФ от 19 сентября по вопросу определения специализированного государственного органа, уполномоченного на осуществление контроля за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания.
"Проектом указа предусматривается наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по осуществлению контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания", - говорится следует из пояснительной записки к проекту.
Реализация проекта указа потребует увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.