https://ria.ru/20201013/fsin-1579606828.html

ФСИН сможет контролировать поведение освобожденных по УДО

Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:27

2020-10-13T16:27

2020-10-13T16:27

министерство юстиции рф (минюст россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проект указа президента России "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" подготовлен во исполнение поручения правительства РФ от 19 сентября по вопросу определения специализированного государственного органа, уполномоченного на осуществление контроля за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания.Реализация проекта указа потребует увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

https://ria.ru/20201001/fsin-1578043422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество