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ФСИН сможет контролировать поведение освобожденных по УДО
Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:27
2020-10-13T16:27
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проект указа президента России "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" подготовлен во исполнение поручения правительства РФ от 19 сентября по вопросу определения специализированного государственного органа, уполномоченного на осуществление контроля за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания.Реализация проекта указа потребует увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
https://ria.ru/20201001/fsin-1578043422.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

ФСИН сможет контролировать поведение освобожденных по УДО

16:27 13.10.2020
 
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минюст России разработал проект, который предусматривает наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект указа президента России "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" подготовлен во исполнение поручения правительства РФ от 19 сентября по вопросу определения специализированного государственного органа, уполномоченного на осуществление контроля за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания.
"Проектом указа предусматривается наделение Федеральной службы исполнения наказаний полномочиями по осуществлению контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания", - говорится следует из пояснительной записки к проекту.
Реализация проекта указа потребует увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Охранный периметр Минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:37
"Ъ" сообщил о планах ФСИН ликвидировать тюремные "кол-центры"
 
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
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