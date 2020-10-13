https://ria.ru/20201013/fond-kino-1579596106.html
Фонд кино подал многомиллионный иск к авторам "Тайны печати дракона"
Фонд кино предъявил иск к создателям проекта "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию" на 91 миллион рублей, но он не связан с судебными тяжбами в отношении... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:19
2020-10-13T16:19
2020-10-13T16:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеки чан
фонд кино
арнольд шварценеггер
китай
сша
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Фонд кино предъявил иск к создателям проекта "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию" на 91 миллион рублей, но он не связан с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма франшизы о путешественнике Джонатане Грине – "Тайна печати дракона", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда."Фонд кино предъявил иск к ООО "РФГ Корп" в отношении проекта Олега Степченко "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию", сумма искового заявления составляет 91 миллион рублей, который включают в себя 60 миллионов возвратных средств (срок возврата средств наступил еще в 2019 году), а также неустойку за непроизводство фильма, который, согласно первоначальным условиям договора с Фондом кино, должен быть произведен до конца 2018 года", - сообщила пресс-служба.В фонде подчеркнули, что данные исковые требования не связаны с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма из трилогии – "Тайна печати дракона" – режиссера Степченко и продюсера Алексея Петрухина."Фонд кино (ранее) подал иск на 222 миллионов за фильм "Тайна печати Дракона" ("Вий-2"), у нас не очень удачный прокат был. И на днях иск – около 100 миллионов – за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом. Съемки встали, до сегодняшнего дня все закрыто, мы даже пока закончить не можем", - прокомментировал РИА Новости Петрухин.Он отметил, что Фонд кино "действует по инструкции". "Они не могут как-то иначе действовать, обязаны как минимум начать с взыскания, а в процессе возможно мировое соглашение или какое-то решение суда", - считает продюсер.Фильм "Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя. В "Тайне" снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс. Бюджет фильма составил около 50 миллионов, в мировом прокате картина собрала 14 миллионов долларов, в России - около 6 миллионов долларов.
https://ria.ru/20190703/1556167438.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джеки чан, фонд кино, арнольд шварценеггер, китай, сша
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Фонд кино предъявил иск к создателям проекта "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию" на 91 миллион рублей, но он не связан с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма франшизы о путешественнике Джонатане Грине – "Тайна печати дракона", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Фонд кино предъявил иск к ООО "РФГ Корп" в отношении проекта Олега Степченко "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию", сумма искового заявления составляет 91 миллион рублей, который включают в себя 60 миллионов возвратных средств (срок возврата средств наступил еще в 2019 году), а также неустойку за непроизводство фильма, который, согласно первоначальным условиям договора с Фондом кино, должен быть произведен до конца 2018 года", - сообщила пресс-служба.
В фонде подчеркнули, что данные исковые требования не связаны с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма из трилогии – "Тайна печати дракона" – режиссера Степченко и продюсера Алексея Петрухина.
"Фонд кино (ранее) подал иск на 222 миллионов за фильм "Тайна печати Дракона" ("Вий-2"), у нас не очень удачный прокат был. И на днях иск – около 100 миллионов – за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом. Съемки встали, до сегодняшнего дня все закрыто, мы даже пока закончить не можем", - прокомментировал РИА Новости Петрухин.
Он отметил, что Фонд кино "действует по инструкции". "Они не могут как-то иначе действовать, обязаны как минимум начать с взыскания, а в процессе возможно мировое соглашение или какое-то решение суда", - считает продюсер.
Фильм "Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя. В "Тайне" снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс. Бюджет фильма составил около 50 миллионов, в мировом прокате картина собрала 14 миллионов долларов, в России - около 6 миллионов долларов.