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https://ria.ru/20201013/fizika-1579581175.html
Физики зафиксировали возможный сигнал темной материи
Физики, работающие на самом чувствительном в мире детекторе темной материи XENON, сообщили, что им удалось зафиксировать сигнал, потенциально указывающий на... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:30
2020-10-13T14:31
риа наука
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физика
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италия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Физики, работающие на самом чувствительном в мире детекторе темной материи XENON, сообщили, что им удалось зафиксировать сигнал, потенциально указывающий на частицы этой загадочной субстанции. Результаты исследования <a href="https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.102.072004" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Physical Review Letters. В том же номере журнала размещены статьи пяти групп экспертов, в каждой из которых приводится оценка гипотез, объясняющих природу наблюдаемых сигналов (<a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.161802" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 1</a>, <a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.161803" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 2</a>, <a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.161804" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 3</a>, <a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.161805" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 4</a>, <a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.161801" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья 5</a>). XENON — исследовательский проект по изучению темной материи, который реализуется в лаборатории Гран Сассо в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>. Сама лаборатория находится глубоко под землей, чтобы обеспечить необходимое экранирование и уменьшить фоновый шум. Физики считают, что частицы темной материи, или слабо взаимодействующие массивные частицы (WIMP — Weakly interacting massive particles) можно обнаружить, если фиксировать ядерные распады и возмущения в закрытой камере, наполненной ксеноном. Поэтому главный элемент установки третьей фазы проекта под названием XENON1T — резервуар с жидким радиоочищенным ксеноном массой две тонны.Согласно теоретическим предположениям, входящая частица темной материи, ударяющая по атомам в резервуаре, будет высвобождать фотоны и электроны, которые фиксируются в виде вспышек света фотоумножители в верхней и нижней частях резервуара.16 июня 2020 года ученые заметили избыточные сигналы, которые они не смогли объяснить с помощью частиц стандартной модели или фонового шума. В целом же в течение года исследователи обнаружили на XENON1T 285 событий в диапазоне энергий, в котором они ожидали проявление частиц темной материи. И только 232 их них авторы уверенно отнесли к фоновым сигналам.Однако остальные, "избыточные" сигналы не выглядели так, как будто они исходят от WIMP. Атом, отскакивающий после удара вимпом, должен высвободить как фотоны, так и электроны, а характер "избыточных" событий указывает на то, что неопознанные частицы взаимодействуют с электронами атомов.Исследователи XENON проанализировали три возможных источника: частицы, испускаемые Солнцем; следы радиоактивных примесей; и бозоны темной материи, которые ведут себя иначе, чем вимпы.Потенциальные солнечные частицы — нейтрино и аксионы, по мнению авторов, могли бы теоретически добраться до детектора XENON1T и произвести в нем значимый сигнал. Однако нейтрино должны для этого иметь больший магнитный момент, чем предсказывает стандартная модель. К тому же, обе гипотезы — нестандартных нейтрино и солнечных аксионов — противоречат наблюдениям за звездами: если бы эти частицы испускались Солнцем в достаточном количестве, чтобы объяснить сигнал XENON1T, они испускались бы и другими звездами, вызывая их быстрое охлаждение, а этого не происходит.Не исключают авторы влияние фона. Несмотря на беспрецедентные усилия по его подавлению, некоторая слабая нежелательная радиоактивность остается. Часть фоновых сигналов — от изотопов ксенона, криптона, йода и свинца, физики могут количественно оценить с помощью независимых измерений. Вклады других, например трития, изучены недостаточно. Авторы отмечают, что если детектор содержит всего три атома трития на килограмм ксенона, один только бета-распад трития может объяснить сигнал. Но самый интригующий, по мнению исследователей, сценарий — это наличие частиц темной материи, отличных от WIMP. Во-первых, сигнал выглядит так, как будто он исходит от частиц, сталкивающихся в основном с электронами атомов ксенона. Во-вторых, каждое из этих взаимодействий сбрасывает в атом несколько килоэлектронвольт энергии. В этом случае энергия столкновения должна соответствовать массе частицы темной материи. Есть два кандидата на эту роль с массой около двух килоэлектронвольт каждая — аксион, более тяжелый, чем солнечный; и темный фотон — более массивный родственник обычных фотонов с гораздо более слабым взаимодействием с материей. По оценкам ученых коллаборации XENON, если темные фотоны поглощаются со скоростью в 10<sup>-30</sup> раз меньше, чем обычные фотоны, их взаимодействием можно объяснить сигнал в детекторе.
https://ria.ru/20200910/galaktiki-1577032032.html
https://ria.ru/20200410/1569846462.html
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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астрофизика, физика, космос - риа наука, италия

Физики зафиксировали возможный сигнал темной материи

14:30 13.10.2020 (обновлено: 14:31 13.10.2020)
 
© XENON1T; adapted by APS/Alan StonebrakerПринципиальная схема детектора XENON1T
Принципиальная схема детектора XENON1T - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© XENON1T; adapted by APS/Alan Stonebraker
Принципиальная схема детектора XENON1T
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Физики, работающие на самом чувствительном в мире детекторе темной материи XENON, сообщили, что им удалось зафиксировать сигнал, потенциально указывающий на частицы этой загадочной субстанции. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters. В том же номере журнала размещены статьи пяти групп экспертов, в каждой из которых приводится оценка гипотез, объясняющих природу наблюдаемых сигналов (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4, статья 5).
XENON — исследовательский проект по изучению темной материи, который реализуется в лаборатории Гран Сассо в Италии. Сама лаборатория находится глубоко под землей, чтобы обеспечить необходимое экранирование и уменьшить фоновый шум.
Физики считают, что частицы темной материи, или слабо взаимодействующие массивные частицы (WIMP — Weakly interacting massive particles) можно обнаружить, если фиксировать ядерные распады и возмущения в закрытой камере, наполненной ксеноном. Поэтому главный элемент установки третьей фазы проекта под названием XENON1T — резервуар с жидким радиоочищенным ксеноном массой две тонны.
Согласно теоретическим предположениям, входящая частица темной материи, ударяющая по атомам в резервуаре, будет высвобождать фотоны и электроны, которые фиксируются в виде вспышек света фотоумножители в верхней и нижней частях резервуара.
16 июня 2020 года ученые заметили избыточные сигналы, которые они не смогли объяснить с помощью частиц стандартной модели или фонового шума. В целом же в течение года исследователи обнаружили на XENON1T 285 событий в диапазоне энергий, в котором они ожидали проявление частиц темной материи. И только 232 их них авторы уверенно отнесли к фоновым сигналам.
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Однако остальные, "избыточные" сигналы не выглядели так, как будто они исходят от WIMP. Атом, отскакивающий после удара вимпом, должен высвободить как фотоны, так и электроны, а характер "избыточных" событий указывает на то, что неопознанные частицы взаимодействуют с электронами атомов.
Исследователи XENON проанализировали три возможных источника: частицы, испускаемые Солнцем; следы радиоактивных примесей; и бозоны темной материи, которые ведут себя иначе, чем вимпы.
Потенциальные солнечные частицы — нейтрино и аксионы, по мнению авторов, могли бы теоретически добраться до детектора XENON1T и произвести в нем значимый сигнал. Однако нейтрино должны для этого иметь больший магнитный момент, чем предсказывает стандартная модель. К тому же, обе гипотезы — нестандартных нейтрино и солнечных аксионов — противоречат наблюдениям за звездами: если бы эти частицы испускались Солнцем в достаточном количестве, чтобы объяснить сигнал XENON1T, они испускались бы и другими звездами, вызывая их быстрое охлаждение, а этого не происходит.
Не исключают авторы влияние фона. Несмотря на беспрецедентные усилия по его подавлению, некоторая слабая нежелательная радиоактивность остается. Часть фоновых сигналов — от изотопов ксенона, криптона, йода и свинца, физики могут количественно оценить с помощью независимых измерений. Вклады других, например трития, изучены недостаточно. Авторы отмечают, что если детектор содержит всего три атома трития на килограмм ксенона, один только бета-распад трития может объяснить сигнал.
Но самый интригующий, по мнению исследователей, сценарий — это наличие частиц темной материи, отличных от WIMP. Во-первых, сигнал выглядит так, как будто он исходит от частиц, сталкивающихся в основном с электронами атомов ксенона. Во-вторых, каждое из этих взаимодействий сбрасывает в атом несколько килоэлектронвольт энергии.
В этом случае энергия столкновения должна соответствовать массе частицы темной материи. Есть два кандидата на эту роль с массой около двух килоэлектронвольт каждая — аксион, более тяжелый, чем солнечный; и темный фотон — более массивный родственник обычных фотонов с гораздо более слабым взаимодействием с материей.
По оценкам ученых коллаборации XENON, если темные фотоны поглощаются со скоростью в 10-30 раз меньше, чем обычные фотоны, их взаимодействием можно объяснить сигнал в детекторе.
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