https://ria.ru/20201013/feduk-1579403458.html
Федук пытается утешить загадочную девушку в клипе на трек "Краски"
Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:35
2020-10-13T00:35
2020-10-13T00:44
федор инсаров (feduk)
музыка
новости культуры
культура
марио касас
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября. В ролике исполнитель катается на мотоцикле по пустому шоссе, как герой Марио Касаса из мелодрамы "Три метра над уровнем неба", и рассказывает о загадочной девушке, которая переживает непростые времени. Затем картинка меняется, и Федук оказывается в лесу, где пытается успокоить героиню.Атмосферное видео снял начинающий режиссер Майкл Пунга (Michael Punga).
https://ria.ru/20200930/rubashka-1577950169.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры, марио касас
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября.
В ролике исполнитель катается на мотоцикле по пустому шоссе, как герой Марио Касаса из мелодрамы "Три метра над уровнем неба", и рассказывает о загадочной девушке, которая переживает непростые времени. Затем картинка меняется, и Федук оказывается в лесу, где пытается успокоить героиню.
"Кажется, ты снова сможешь любить
Видели ночи так до зари
Улыбнулось лето, ты не грусти
Мокрый асфальт в разводах цветных", – поет музыкант.
Атмосферное видео снял начинающий режиссер Майкл Пунга (Michael Punga).