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https://ria.ru/20201013/feduk-1579403458.html
Федук пытается утешить загадочную девушку в клипе на трек "Краски"
Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:35
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федор инсаров (feduk)
музыка
новости культуры
культура
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября. В ролике исполнитель катается на мотоцикле по пустому шоссе, как герой Марио Касаса из мелодрамы "Три метра над уровнем неба", и рассказывает о загадочной девушке, которая переживает непростые времени. Затем картинка меняется, и Федук оказывается в лесу, где пытается успокоить героиню.Атмосферное видео снял начинающий режиссер Майкл Пунга (Michael Punga).
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федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры, марио касас

Федук пытается утешить загадочную девушку в клипе на трек "Краски"

00:35 13.10.2020 (обновлено: 00:44 13.10.2020)
 
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября.
В ролике исполнитель катается на мотоцикле по пустому шоссе, как герой Марио Касаса из мелодрамы "Три метра над уровнем неба", и рассказывает о загадочной девушке, которая переживает непростые времени. Затем картинка меняется, и Федук оказывается в лесу, где пытается успокоить героиню.

"Кажется, ты снова сможешь любить

Видели ночи так до зари

Улыбнулось лето, ты не грусти

Мокрый асфальт в разводах цветных", – поет музыкант.

Атмосферное видео снял начинающий режиссер Майкл Пунга (Michael Punga).
Rita Dakota - Рубашка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 00:42Шоубиз
У Риты Дакоты вышел чувственный клип на трек "Рубашка"
 
КультураФедор Инсаров (Feduk)МузыкаНовости культурыМарио Касас
 
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