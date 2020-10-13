https://ria.ru/20201013/feduk-1579403458.html

Федук пытается утешить загадочную девушку в клипе на трек "Краски"

Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября. РИА Новости, 13.10.2020

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федор инсаров (feduk)

музыка

новости культуры

культура

марио касас

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Российский музыкант Федор Инсаров, более известный по псевдониму Федук (Feduk) опубликовал клип на мелодичный трек "Краски", представленный в начале сентября. В ролике исполнитель катается на мотоцикле по пустому шоссе, как герой Марио Касаса из мелодрамы "Три метра над уровнем неба", и рассказывает о загадочной девушке, которая переживает непростые времени. Затем картинка меняется, и Федук оказывается в лесу, где пытается успокоить героиню.Атмосферное видео снял начинающий режиссер Майкл Пунга (Michael Punga).

https://ria.ru/20200930/rubashka-1577950169.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор инсаров (feduk), музыка, новости культуры, марио касас