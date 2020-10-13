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Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
России пора перестать ориентироваться на партнеров по Евросоюзу и оглядываться на их оценки, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:51
2020-10-13T17:51
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
сергей лавров
евросоюз
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> России пора перестать ориентироваться на партнеров по <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> и оглядываться на их оценки, считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он также напомнил о недавнем выступлении главы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что "важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС". "Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии и, мне кажется, что нам нужно перестать оглядываться на эти оценки", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
Правильно. Надо ориентироваться на КНДР, Иран и Венесуэлу. Вот альфа и омега социальной справедливости и благосостояния. Трудно найти более благообразные страны для наших министров
79
Наконец-то, 20 лет прошло, додумались!
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россия
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, евросоюз, политика

Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз

17:51 13.10.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. России пора перестать ориентироваться на партнеров по Евросоюзу и оглядываться на их оценки, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, в том числе ЕС, в качестве источника оценок нашего поведения, оценок, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином. У них нет аршинов, у них есть дюймы, ну сантиметры у нас универсальные, но тем не менее, мне кажется, нам надо перестать оглядываться на них", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Он также напомнил о недавнем выступлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что "важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС". "Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии и, мне кажется, что нам нужно перестать оглядываться на эти оценки", - подчеркнул Лавров.
 
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей ЛавровЕвросоюзПолитика
 
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