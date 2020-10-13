https://ria.ru/20201013/evrosoyuz-1579626458.html

Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз

России пора перестать ориентироваться на партнеров по Евросоюзу и оглядываться на их оценки, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:51

2020-10-13T17:51

2020-10-13T17:51

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

сергей лавров

евросоюз

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> России пора перестать ориентироваться на партнеров по <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> и оглядываться на их оценки, считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он также напомнил о недавнем выступлении главы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что "важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС". "Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии и, мне кажется, что нам нужно перестать оглядываться на эти оценки", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

Дима Романов Правильно. Надо ориентироваться на КНДР, Иран и Венесуэлу. Вот альфа и омега социальной справедливости и благосостояния. Трудно найти более благообразные страны для наших министров 79

Max Giz Наконец-то, 20 лет прошло, додумались! 59

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, евросоюз, политика