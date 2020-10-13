https://ria.ru/20201013/evokorp-1579559562.html
УК "Эвокорп" решила выйти из проекта с ВЭБом
Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:54
2020-10-13T12:54
2020-10-13T13:27
вэб
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/96/1555779610_1119:332:3072:1431_1400x0_80_0_0_1c5987cb62325469044e6fac4770772a.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в компании.УК "Эвокорп" прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) "Легион".УК "Эвокорп" является учредителем АО "Группа Компаний Нацпроектстрой" и совместно с "ВЭБ.РФ" до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ "Легион" (владеет 49,9% акций АО "ГК НПС").Представители Максима Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ "Легион".По словам представителя Ротенберга, реализация проекта идет по плану.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155577/96/1555779610_826:259:3072:1944_1400x0_80_0_0_10f1768953b2d573db93a0197b901a5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб, экономика
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в компании.
УК "Эвокорп" прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) "Легион".
УК "Эвокорп" является учредителем АО "Группа Компаний Нацпроектстрой" и совместно с "ВЭБ.РФ" до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ "Легион" (владеет 49,9% акций АО "ГК НПС").
"УК "Эвокорп" и ее бенефициар Максим Викторов приняли решение о выходе из совместного проекта с "ВЭБ.РФ". Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов "Эвокорп" при участии в других проектах", - сообщили в компании.
Представители Максима Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ "Легион".
По словам представителя Ротенберга, реализация проекта идет по плану.