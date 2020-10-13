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УК "Эвокорп" решила выйти из проекта с ВЭБом
Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:54
2020-10-13T13:27
вэб
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в компании.УК "Эвокорп" прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) "Легион".УК "Эвокорп" является учредителем АО "Группа Компаний Нацпроектстрой" и совместно с "ВЭБ.РФ" до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ "Легион" (владеет 49,9% акций АО "ГК НПС").Представители Максима Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ "Легион".По словам представителя Ротенберга, реализация проекта идет по плану.
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вэб, экономика

УК "Эвокорп" решила выйти из проекта с ВЭБом

12:54 13.10.2020 (обновлено: 13:27 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в компании.
УК "Эвокорп" прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) "Легион".
УК "Эвокорп" является учредителем АО "Группа Компаний Нацпроектстрой" и совместно с "ВЭБ.РФ" до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ "Легион" (владеет 49,9% акций АО "ГК НПС").
"УК "Эвокорп" и ее бенефициар Максим Викторов приняли решение о выходе из совместного проекта с "ВЭБ.РФ". Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов "Эвокорп" при участии в других проектах", - сообщили в компании.
Представители Максима Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ "Легион".
По словам представителя Ротенберга, реализация проекта идет по плану.
 
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