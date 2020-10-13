https://ria.ru/20201013/evokorp-1579559562.html

УК "Эвокорп" решила выйти из проекта с ВЭБом

Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:54

2020-10-13T12:54

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вэб

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Управляющая компания "Эвокорп" Максима Викторова приняла решение выйти из совместного инфраструктурного проекта с участием ВЭБа, сообщили РИА Новости в компании.УК "Эвокорп" прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) "Легион".УК "Эвокорп" является учредителем АО "Группа Компаний Нацпроектстрой" и совместно с "ВЭБ.РФ" до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ "Легион" (владеет 49,9% акций АО "ГК НПС").Представители Максима Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ "Легион".По словам представителя Ротенберга, реализация проекта идет по плану.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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