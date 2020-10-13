https://ria.ru/20201013/eniston-1579394413.html
Дженнифер Энистон сообщила о "пополнении" в семье
Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о пополнении в семье. Звезда комедийного телесериала "Друзья" завела... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T05:25
2020-10-13T05:25
2020-10-13T09:48
культура
стиль жизни
новости культуры
дженнифер энистон
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о пополнении в семье. Звезда комедийного телесериала "Друзья" завела собаку. Меньше, чем за сутки, трогательный ролик, на котором актриса демонстрирует белого щенка, набрало почти десять миллионов просмотров и более 30 тысяч комментариев (в основном, положительных): "Он такой очаровательный", – прокомментировал jayshetty; "Невероятный", – считает baileemadison; "Мне кажется, он самый счастливый пес в мире", – заявила iamilianaa_.В ET Canada <a href="https://etcanada.com/news/701342/jennifer-aniston-introduces-new-rescue-puppy-chesterfield/" target="_blank">подчеркивают</a>, что маленький Честерфилд присоединился к другим питомцам актрисы: шнауцеру по кличке Клайд и питбулю по кличке Софи. Ранее у Дженнифер Энистон была белая немецкая овчарка, которую она делила с бывшим мужем актером Джастином Теру. Однако собака умерла в июле 2019-го года.
https://ria.ru/20200811/1575593960.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, дженнифер энистон
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о пополнении в семье. Звезда комедийного телесериала "Друзья" завела собаку.
"Всем привет. Я хотела бы представить вам нового члена нашей семьи. Знакомьтесь, (очень усталый) лорд Честерфилд. Он сразу украл мое сердце", – написала Энистон.
Меньше, чем за сутки, трогательный ролик, на котором актриса демонстрирует белого щенка, набрало почти десять миллионов просмотров и более 30 тысяч комментариев (в основном, положительных): "Он такой очаровательный", – прокомментировал jayshetty; "Невероятный", – считает baileemadison; "Мне кажется, он самый счастливый пес в мире", – заявила iamilianaa_.
В ET Canada подчеркивают
, что маленький Честерфилд присоединился к другим питомцам актрисы: шнауцеру по кличке Клайд и питбулю по кличке Софи.
Ранее у Дженнифер Энистон была белая немецкая овчарка, которую она делила с бывшим мужем актером Джастином Теру. Однако собака умерла в июле 2019-го года.