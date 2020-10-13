https://ria.ru/20201013/enisey-1579587470.html

Рыбаки нашли в Енисее машину с трупами в салоне

В Шушенском районе Красноярского края рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:55

2020-10-13T14:55

2020-10-13T14:55

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

шушенский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_SHushenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шушенском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1507275/" target="_blank">на сайте</a> регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.В автомобиле Subaru были найдены тела 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки, которая числилась пропавшей без вести с начала октября. Следователи проводят проверку инцидента.

https://ria.ru/20200723/1574811012.html

красноярский край

шушенский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, шушенский район, происшествия