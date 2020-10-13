https://ria.ru/20201013/enisey-1579587470.html
Рыбаки нашли в Енисее машину с трупами в салоне
В Шушенском районе Красноярского края рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:55
2020-10-13T14:55
2020-10-13T14:55
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
шушенский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575116449_3:0:3644:2048_1400x0_80_0_0_636bcd014a671d850d0651e6517a81e6.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_SHushenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шушенском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1507275/" target="_blank">на сайте</a> регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.В автомобиле Subaru были найдены тела 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки, которая числилась пропавшей без вести с начала октября. Следователи проводят проверку инцидента.
https://ria.ru/20200723/1574811012.html
красноярский край
шушенский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575116449_458:0:3189:2048_1400x0_80_0_0_47c698f3c8dbb02922af0b9b0195618d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, шушенский район, происшествия