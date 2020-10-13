Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/enisey-1579587470.html
Рыбаки нашли в Енисее машину с трупами в салоне
В Шушенском районе Красноярского края рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:55
2020-10-13T14:55
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
шушенский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575116449_3:0:3644:2048_1400x0_80_0_0_636bcd014a671d850d0651e6517a81e6.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_SHushenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шушенском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1507275/" target="_blank">на сайте</a> регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.В автомобиле Subaru были найдены тела 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки, которая числилась пропавшей без вести с начала октября. Следователи проводят проверку инцидента.
https://ria.ru/20200723/1574811012.html
красноярский край
шушенский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575116449_458:0:3189:2048_1400x0_80_0_0_47c698f3c8dbb02922af0b9b0195618d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, шушенский район, происшествия

Рыбаки нашли в Енисее машину с трупами в салоне

14:55 13.10.2020
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Енисей, Хакасия
Вид на Енисей, Хакасия - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Шушенском районе Красноярского края рыбаки обнаружили в Енисее машину с телами двух человек внутри. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
В автомобиле Subaru были найдены тела 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки, которая числилась пропавшей без вести с начала октября.
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 17:23
В Татарстане рыбаки выловили пакет с телом
Следователи проводят проверку инцидента.
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайШушенский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния