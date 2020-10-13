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В Нигерии при ДТП взорвался бензовоз
Бензовоз взорвался в результате ДТП на скоростной трассе в штате Осун на юго-западе Нигерии, сообщается о погибших и пострадавших, пишет местная газета Daily... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:15
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нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Бензовоз взорвался в результате ДТП на скоростной трассе в штате Осун на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>, сообщается о погибших и пострадавших, пишет местная газета <a href="https://dailypost.ng/2020/10/13/many-killed-in-osun-tanker-explosion/" target="_blank">Daily Post</a> со ссылкой официального представителя Федеральной службы безопасности дорожного движения (FRSC) страны Агнесс Огунгбеми.По словам Огунгбеми, водитель бензовоза, груженного дизельным топливом, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на дороге, в результате чего произошло возгорание, которое затронуло другие машины.Согласно данным FRSC, в общей сложности в ДТП попали восемь машин, но точное число погибших и пострадавших неизвестно. Предположительно, могли погибнуть более 20 человек.
нигерия
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нигерия, в мире

В Нигерии при ДТП взорвался бензовоз

11:15 13.10.2020 (обновлено: 11:17 13.10.2020)
 
© AFP 2020 / Aminu AbubakarАвтомобиль скорой помощи в Нигерии
Автомобиль скорой помощи в Нигерии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© AFP 2020 / Aminu Abubakar
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бензовоз взорвался в результате ДТП на скоростной трассе в штате Осун на юго-западе Нигерии, сообщается о погибших и пострадавших, пишет местная газета Daily Post со ссылкой официального представителя Федеральной службы безопасности дорожного движения (FRSC) страны Агнесс Огунгбеми.
По словам Огунгбеми, водитель бензовоза, груженного дизельным топливом, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на дороге, в результате чего произошло возгорание, которое затронуло другие машины.
Согласно данным FRSC, в общей сложности в ДТП попали восемь машин, но точное число погибших и пострадавших неизвестно. Предположительно, могли погибнуть более 20 человек.
 
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