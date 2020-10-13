https://ria.ru/20201013/dtp-1579534343.html

Во Владимирской области столкнулись пять машин

Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:54

2020-10-13T10:54

2020-10-13T13:58

петушинский район

владимирская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около 03:30 мск 13 октября в <a href="http://ria.ru/location_Petushinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Петушинском районе</a> на 117-м километре автодороги М7 "Волга".После этого, как информирует полиция, грузовик Scania столкнулся с "Газелью", стоящей в попутном направлении, которая затем врезалась в автомобиль MAN."В результате ДТП погиб пассажир 1987 года рождения, находящийся в Hyundai, а также пострадали водитель и двое других пассажиров данного транспортного средства, 1986 и 1982 годов рождения (госпитализированы). Водитель автомобиля "Газель" также получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение", — сообщает полиция.В настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, восстановлено.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579414920.html

https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html

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петушинский район

владимирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петушинский район, владимирская область, происшествия