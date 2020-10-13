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https://ria.ru/20201013/dtp-1579534343.html
Во Владимирской области столкнулись пять машин
Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:54
2020-10-13T13:58
петушинский район
владимирская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около 03:30 мск 13 октября в <a href="http://ria.ru/location_Petushinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Петушинском районе</a> на 117-м километре автодороги М7 "Волга".После этого, как информирует полиция, грузовик Scania столкнулся с "Газелью", стоящей в попутном направлении, которая затем врезалась в автомобиль MAN."В результате ДТП погиб пассажир 1987 года рождения, находящийся в Hyundai, а также пострадали водитель и двое других пассажиров данного транспортного средства, 1986 и 1982 годов рождения (госпитализированы). Водитель автомобиля "Газель" также получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение", — сообщает полиция.В настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, восстановлено.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579414920.html
https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html
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петушинский район
владимирская область
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петушинский район, владимирская область, происшествия

Во Владимирской области столкнулись пять машин

10:54 13.10.2020 (обновлено: 13:58 13.10.2020)
 
© Фото : УМВД России по Владимирской областиДТП в Петушинском районе Владимирской области
ДТП в Петушинском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : УМВД России по Владимирской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Один человек погиб, четыре получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла около 03:30 мск 13 октября в Петушинском районе на 117-м километре автодороги М7 "Волга".
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"По предварительной информации, водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, допустил столкновение с остановившейся впереди автомашиной Hyundai под управлением водителя 1982 года рождения, которая столкнулась с впереди стоящим автомобилем "Газон Некст" под управлением водителя 1971 года рождения", — говорится в сообщении.

После этого, как информирует полиция, грузовик Scania столкнулся с "Газелью", стоящей в попутном направлении, которая затем врезалась в автомобиль MAN.
"В результате ДТП погиб пассажир 1987 года рождения, находящийся в Hyundai, а также пострадали водитель и двое других пассажиров данного транспортного средства, 1986 и 1982 годов рождения (госпитализированы). Водитель автомобиля "Газель" также получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение", — сообщает полиция.
В настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, восстановлено.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Петушинский районВладимирская областьПроисшествия
 
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