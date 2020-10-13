https://ria.ru/20201013/dsnv-1579675570.html
США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T23:39
2020-10-13T23:39
2020-10-13T23:39
россия
маршалл биллингсли
китай
сша
безопасность
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Спецпредставитель президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по стратегической стабильности, а затем потребовать того же от <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>.США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3. США пригласили также КНР присоединиться к переговорам, но <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> отказался.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
Арсений Новиков
Напёрстночники дешёвые.....
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россия
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маршалл биллингсли, китай, сша, безопасность