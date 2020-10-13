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США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T23:39
2020-10-13T23:39
россия
маршалл биллингсли
китай
сша
безопасность
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Спецпредставитель президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по стратегической стабильности, а затем потребовать того же от <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>.США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3. США пригласили также КНР присоединиться к переговорам, но <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> отказался.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
Напёрстночники дешёвые.....
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россия
китай
сша
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россия, маршалл биллингсли, китай, сша, безопасность

США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ

23:39 13.10.2020
 
© Фото : US Air Force / Airman 1st Class J.T. ArmstrongАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время учений Global Thunder 17. 30 октября 2016
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время учений Global Thunder 17. 30 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : US Air Force / Airman 1st Class J.T. Armstrong
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по стратегической стабильности, а затем потребовать того же от КНР.

"Пришло время для стран, которые исторически занимали сильные позиции по вопросам ядерного оружия, продемонстрировать свою искренность по этому вопросу. Многие страны уже сделали это. Призвать Россию принять сделку, которые мы предложили ей, было бы хорошим началом. Также они должны призвать Китай сесть за стол переговоров и вести переговоры", - сказал Биллингсли, выступая в Вашингтоне.

Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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США отказались выводить ядерное оружие из Европы
США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3. США пригласили также КНР присоединиться к переговорам, но Пекин отказался.
 
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РоссияМаршалл БиллингслиКитайСШАБезопасность
 
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