https://ria.ru/20201013/dsnv-1579675570.html

США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T23:39

2020-10-13T23:39

2020-10-13T23:39

россия

маршалл биллингсли

китай

сша

безопасность

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Спецпредставитель президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по стратегической стабильности, а затем потребовать того же от <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>.США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3. США пригласили также КНР присоединиться к переговорам, но <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> отказался.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

Арсений Новиков Напёрстночники дешёвые..... 11

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россия

китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, китай, сша, безопасность