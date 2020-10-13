https://ria.ru/20201013/dsnv-1579673587.html

МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой

Замглавы МИД РФ назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении неких договоренностей с Россией по СНВ. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T23:07

2020-10-13T23:07

2020-10-13T23:37

россия

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении неких договоренностей с Россией по СНВ."Это наперсточничество, бред", - заявил Рябков РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать заявления спецпосланника президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> призывает <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> "продемонстрировать политическую волю", приняв соглашение по стратегическим вооружениям.Биллингсли также заявил, что США готовы к сделке по ядерным арсеналам с Россией "хоть завтра".В свою очередь Рябков, еще в субботу комментируя утечки в СМИ по итогам его переговоров с американским визави, заявил, что это как раз Россия готова в любой момент заключить с США политическую договоренность по СНВ, но все дело в Вашингтоне.По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу"."Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/tretya-mirovaya-1577814803.html

Stas Dremov Бредом?? Это прямая речь?? Ну если да, то такое могла сказать только Захарова! 34

Мила Юрьева Вот говорили же умные люди, что Ковид пагубно влияет на мозги. Вот тебе и доказательство. 22

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность