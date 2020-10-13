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https://ria.ru/20201013/dsnv-1579673587.html
МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
Замглавы МИД РФ назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении неких договоренностей с Россией по СНВ. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T23:07
2020-10-13T23:37
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении неких договоренностей с Россией по СНВ."Это наперсточничество, бред", - заявил Рябков РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать заявления спецпосланника президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> призывает <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> "продемонстрировать политическую волю", приняв соглашение по стратегическим вооружениям.Биллингсли также заявил, что США готовы к сделке по ядерным арсеналам с Россией "хоть завтра".В свою очередь Рябков, еще в субботу комментируя утечки в СМИ по итогам его переговоров с американским визави, заявил, что это как раз Россия готова в любой момент заключить с США политическую договоренность по СНВ, но все дело в Вашингтоне.По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу"."Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения", - отметил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/tretya-mirovaya-1577814803.html
Бредом?? Это прямая речь?? Ну если да, то такое могла сказать только Захарова!
34
Вот говорили же умные люди, что Ковид пагубно влияет на мозги. Вот тебе и доказательство.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность

МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой

23:07 13.10.2020 (обновлено: 23:37 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М"
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ назвал бредом и подтасовкой заявления США о якобы достижении неких договоренностей с Россией по СНВ.
"Это наперсточничество, бред", - заявил Рябков РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать заявления спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон призывает Москву "продемонстрировать политическую волю", приняв соглашение по стратегическим вооружениям.
Биллингсли также заявил, что США готовы к сделке по ядерным арсеналам с Россией "хоть завтра".
В свою очередь Рябков, еще в субботу комментируя утечки в СМИ по итогам его переговоров с американским визави, заявил, что это как раз Россия готова в любой момент заключить с США политическую договоренность по СНВ, но все дело в Вашингтоне.
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По словам Рябкова, США и Россия имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу".

"У нас были возможности довести до США эти наши подходы в разных формах, в том числе мы им передали их на бумаге. Поэтому никаких оснований для создания такого рода иллюзий и для подачи всей этой ситуации как находящийся в состоянии высокой динамики, причем конструктивной, в направлении той или иной прорывной договоренности, оснований для этого у США нет", - сказал Рябков.

"Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения", - отметил замглавы МИД РФ.
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасность
 
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