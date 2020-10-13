Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html
В Нижегородской области отремонтировали более 700 км дорог по нацпроекту
Новое асфальтобетонное покрытие появилось на 713 километрах дорог Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:11
2020-10-13T22:11
нижегородская область
россия
дороги
глеб никитин
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_aaf4afb9c9939b189fa32d5492495d53.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Новое асфальтобетонное покрытие появилось на 713 километрах дорог <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Ремонт 137 участков дорог завершен в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Губернатор Нижегородской области напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.По поручению Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 2019 году в 83-х субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
https://ria.ru/20201007/biznes-1578695532.html
https://realty.ria.ru/20200917/nizhniy-novgorod-1577375605.html
https://ria.ru/20200928/razvyazka-1577903863.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e9137d32ba301a65efa08a338d1c158.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дороги, глеб никитин, нижегородская область, общество

В Нижегородской области отремонтировали более 700 км дорог по нацпроекту

22:11 13.10.2020
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Новое асфальтобетонное покрытие появилось на 713 километрах дорог Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Ремонт 137 участков дорог завершен в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 18:34
Филиалы центра "Мой бизнес" открыли в 20 районах Нижегородской области

"Сейчас общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,6 миллиона квадратных метров - это 98% от годового объема. Участки, на которых работа продолжается, находятся на особом контроле у регионального минтранса", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
17 сентября, 11:54
Хуснуллин положительно оценил комплексное развитие Нижнего Новгорода
По поручению Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 17:35Нижегородская область
В Нижнем Новгороде ускорят строительство развязки на улице Циолковского
 
Обсудить0
Нижегородская областьРоссияДорогиГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния