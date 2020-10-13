https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html

В Нижегородской области отремонтировали более 700 км дорог по нацпроекту

Новое асфальтобетонное покрытие появилось на 713 километрах дорог Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:11

2020-10-13T22:11

2020-10-13T22:11

нижегородская область

россия

дороги

глеб никитин

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_aaf4afb9c9939b189fa32d5492495d53.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Новое асфальтобетонное покрытие появилось на 713 километрах дорог <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Ремонт 137 участков дорог завершен в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Губернатор Нижегородской области напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.По поручению Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 2019 году в 83-х субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

https://ria.ru/20201007/biznes-1578695532.html

https://realty.ria.ru/20200917/nizhniy-novgorod-1577375605.html

https://ria.ru/20200928/razvyazka-1577903863.html

россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дороги, глеб никитин, нижегородская область, общество