В Нижегородской области отремонтировали более 700 км дорог по нацпроекту
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Новое асфальтобетонное покрытие появилось на 713 километрах дорог Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Ремонт 137 участков дорог завершен в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Сейчас общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,6 миллиона квадратных метров - это 98% от годового объема. Участки, на которых работа продолжается, находятся на особом контроле у регионального минтранса", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр.
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По поручению Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.