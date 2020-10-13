https://ria.ru/20201013/dopobrazovanie-1579528626.html

Бравшие отпуск по уходу за ребенком россияне получат допобразование

Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после декрета могут распространить на всех, кто брал... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:31

2020-10-13T10:31

2020-10-13T10:31

светлана бессараб

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после декрета могут распространить на всех, кто брал отпуск по уходу за ребёнком, а не только на женщин после декрета, следует из базы данных нижней палаты парламента.Соответствующий законопроект в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> внесла член думского комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_svetlana-bessarab/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Бессараб</a>.Автор поясняет, что сейчас по закону "О занятости" закреплено право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, причём работодатель обязан проводить профобучение работников, если это является условием выполнения определенных видов деятельности.Однако Трудовой кодекс предусматривает возможность профобучения или дополнительного профобразования только такой категории работников, как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575039079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572739835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана бессараб, госдума рф, общество