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Бравшие отпуск по уходу за ребенком россияне получат допобразование
Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после декрета могут распространить на всех, кто брал... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:31
2020-10-13T10:31
светлана бессараб
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после декрета могут распространить на всех, кто брал отпуск по уходу за ребёнком, а не только на женщин после декрета, следует из базы данных нижней палаты парламента.Соответствующий законопроект в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> внесла член думского комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_svetlana-bessarab/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Бессараб</a>.Автор поясняет, что сейчас по закону "О занятости" закреплено право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, причём работодатель обязан проводить профобучение работников, если это является условием выполнения определенных видов деятельности.Однако Трудовой кодекс предусматривает возможность профобучения или дополнительного профобразования только такой категории работников, как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
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светлана бессараб, госдума рф, общество

Бравшие отпуск по уходу за ребенком россияне получат допобразование

10:31 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей НаумовКоляска
Коляска - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Наумов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Право на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования после декрета могут распространить на всех, кто брал отпуск по уходу за ребёнком, а не только на женщин после декрета, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Соответствующий законопроект в Госдуму внесла член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
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Автор поясняет, что сейчас по закону "О занятости" закреплено право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, причём работодатель обязан проводить профобучение работников, если это является условием выполнения определенных видов деятельности.
Однако Трудовой кодекс предусматривает возможность профобучения или дополнительного профобразования только такой категории работников, как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
"Вместе с этим следует отметить, что в соответствии со статьей 256 ТК РФ отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. В этой связи принятие предлагаемых изменений позволит устранить юридическую коллизию", - говорится в пояснительной записке.
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Светлана БессарабГосдума РФОбщество
 
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