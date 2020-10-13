https://ria.ru/20201013/dieta-1579507566.html

Диета из 1985 года помогла 53-летней женщине сбросить 68 килограммов

Жительница Великобритании Джули Бэкхауз за три года смогла похудеть на 68 килограммов, воспользовавшись диетой, которая в свое время помогла ее матери. Об этом... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T05:33

2020-10-13T05:33

2020-10-13T05:37

здоровье

великобритания

греция

диета

еда

питание

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Джули Бэкхауз за три года смогла похудеть на 68 килограммов, воспользовавшись диетой, которая в свое время помогла ее матери. Об этом пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mirror</a>.Женщина решила отметить 50-летие туристической поездкой в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецию</a>, но, когда она увидела фотографии из отпуска, то пришла к выводу, что ей необходимо похудеть. На тот момент Бэкхауз весила 158 килограммов.Женщина решила попробовать диету, которую в 1985 году успешно использовала ее мать. Отмечается, что, согласно тому рациону, необходимо съедать за день не более 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, овощи можно употреблять без ограничений. Также женщина стала более активно проводить свободное время, занимаясь ходьбой, а затем и бегом.Женщина теряла примерно по шесть килограмм каждые три месяца, и уже в 53 года ее вес снизился до 90 килограмм.

https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html

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великобритания

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, великобритания, греция, диета, еда, питание, общество