Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/dieta-1579507566.html
Диета из 1985 года помогла 53-летней женщине сбросить 68 килограммов
Жительница Великобритании Джули Бэкхауз за три года смогла похудеть на 68 килограммов, воспользовавшись диетой, которая в свое время помогла ее матери. Об этом... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T05:33
2020-10-13T05:37
здоровье
великобритания
греция
диета
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576448429_0:100:3072:1828_1400x0_80_0_0_e35a2e071298d80130bf8b29eca2db15.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Джули Бэкхауз за три года смогла похудеть на 68 килограммов, воспользовавшись диетой, которая в свое время помогла ее матери. Об этом пишет <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mirror</a>.Женщина решила отметить 50-летие туристической поездкой в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецию</a>, но, когда она увидела фотографии из отпуска, то пришла к выводу, что ей необходимо похудеть. На тот момент Бэкхауз весила 158 килограммов.Женщина решила попробовать диету, которую в 1985 году успешно использовала ее мать. Отмечается, что, согласно тому рациону, необходимо съедать за день не более 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, овощи можно употреблять без ограничений. Также женщина стала более активно проводить свободное время, занимаясь ходьбой, а затем и бегом.Женщина теряла примерно по шесть килограмм каждые три месяца, и уже в 53 года ее вес снизился до 90 килограмм.
https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html
2
великобритания
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576448429_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_0b8f0e9ce47365ce37c96ec925e70c8b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, великобритания, греция, диета, еда, питание, общество

Диета из 1985 года помогла 53-летней женщине сбросить 68 килограммов

05:33 13.10.2020 (обновлено: 05:37 13.10.2020)
 
© Depositphotos / karandaevИнтервальное голодание
Интервальное голодание - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / karandaev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жительница Великобритании Джули Бэкхауз за три года смогла похудеть на 68 килограммов, воспользовавшись диетой, которая в свое время помогла ее матери. Об этом пишет Daily Mirror.
Женщина решила отметить 50-летие туристической поездкой в Грецию, но, когда она увидела фотографии из отпуска, то пришла к выводу, что ей необходимо похудеть. На тот момент Бэкхауз весила 158 килограммов.
Женщина решила попробовать диету, которую в 1985 году успешно использовала ее мать. Отмечается, что, согласно тому рациону, необходимо съедать за день не более 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, овощи можно употреблять без ограничений. Также женщина стала более активно проводить свободное время, занимаясь ходьбой, а затем и бегом.
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 09:17
Назван простой и быстрый способ похудеть без диет
Женщина теряла примерно по шесть килограмм каждые три месяца, и уже в 53 года ее вес снизился до 90 килограмм.
 
Обсудить2
ЗдоровьеВеликобританияГрециядиетаЕдаПитаниеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
09:05В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России
Лента новостейМолния