https://ria.ru/20201013/dialog-1579636537.html

В Евросоюзе заявили о стремлении к диалогу с Россией

ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил верховный представитель... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:30

2020-10-13T18:30

2020-10-13T18:30

россия

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> по итогам своей беседы с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>."Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - говорится в распространенном внешнеполитической службой документе.Боррель добавил, что ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, "уважение международного права и фундаментальных прав".

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html

zelip999 Гоните куда подальше этот ЕС! 89

Россиянин РИА Слова словами, а дела налицо. Санкции вводите, значит в диалоге не заинтересованы. Были бы заинтересованы - проводилось бы полноценное следствие по тем же европейским нормам с обязательным учетом презумпции невиновности. 69

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире