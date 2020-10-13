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В Евросоюзе заявили о стремлении к диалогу с Россией
ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил верховный представитель... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:30
2020-10-13T18:30
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> по итогам своей беседы с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>."Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - говорится в распространенном внешнеполитической службой документе.Боррель добавил, что ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, "уважение международного права и фундаментальных прав".
https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html
Гоните куда подальше этот ЕС!
89
Слова словами, а дела налицо. Санкции вводите, значит в диалоге не заинтересованы. Были бы заинтересованы - проводилось бы полноценное следствие по тем же европейским нормам с обязательным учетом презумпции невиновности.
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россия
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире

В Евросоюзе заявили о стремлении к диалогу с Россией

18:30 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. ЕС хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своей беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - говорится в распространенном внешнеполитической службой документе.
Боррель добавил, что ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, "уважение международного права и фундаментальных прав".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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