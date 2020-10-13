https://ria.ru/20201013/dialog-1579590913.html

Лавров отметил безальтернативность честного диалога России и Евросоюза

Москва призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:12

2020-10-13T15:12

2020-10-13T15:12

россия

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.В разговоре с главой европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a> он отметил, что отношения России и ЕС "могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов".Разговор прошел по инициативе европейской стороны.

https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире