https://ria.ru/20201013/dialog-1579590913.html
Лавров отметил безальтернативность честного диалога России и Евросоюза
Москва призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:12
2020-10-13T15:12
2020-10-13T15:12
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.В разговоре с главой европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a> он отметил, что отношения России и ЕС "могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов".Разговор прошел по инициативе европейской стороны.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
4
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире