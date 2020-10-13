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Лавров отметил безальтернативность честного диалога России и Евросоюза
Москва призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:12
2020-10-13T15:12
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.В разговоре с главой европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a> он отметил, что отношения России и ЕС "могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов".Разговор прошел по инициативе европейской стороны.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров отметил безальтернативность честного диалога России и Евросоюза

15:12 13.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва призывает страны ЕС отказаться от попыток вести дела с РФ с позиции собственного превосходства и перейти к равноправному диалогу, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
В разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем он отметил, что отношения России и ЕС "могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов".
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"Для чего некоторым странам, задающим тон в Евросоюзе, необходимо отказаться от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках, диалога",- говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор прошел по инициативе европейской стороны.
 
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РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
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