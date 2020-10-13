https://ria.ru/20201013/deti-1579627567.html

В России изменились правила перевозок детей организованными группами

МВД изменило сроки подачи уведомлений в подразделения Госавтоинспекции и территориальные отделы полиции при организованной перевозке группы детей автобусами,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:54

2020-10-13T17:54

2020-10-13T17:54

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> изменило сроки подачи уведомлений в подразделения Госавтоинспекции и территориальные отделы полиции при организованной перевозке группы детей автобусами, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "В абзаце первом слова "не позднее двух дней до дня планируемой перевозки" заменить словами "не позднее 48 часов до начала перевозки - в междугороднем сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки - в городском и пригородном сообщении", - говорится в тексте документа, вносящего изменения в приложение к приказу МВД России "Порядок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами".Помимо этого, документ предписывает уточнять для полиции не только дату начала и окончания перевозки, но также и время.В пункт 3.2 соответствующего приложения вносится также требование сообщать номер и дату регистрации лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, а еще наименование лицензирующего органа.Вносятся изменения и в порядок информирования о маршруте автобуса с детьми: "Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 3.4 Сведения о маршруте перевозки с указанием пункта отправления, промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, пункта прибытия, а также мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха при многодневных поездках в междугороднем сообщении".Документ также вносит в приложение пункт, обязывающий руководителя подразделения Госавтоинспекции в течение суток проверять у владельца автобуса или фрахтовщика действительность лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами на сайте лицензирующего органа в интернете.

https://ria.ru/20200617/1573077019.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество