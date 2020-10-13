https://ria.ru/20201013/deti-1579580912.html

"Союз отцов" ответил "Совету матерей" на идею ввести налог на бездетность

Решать демографические проблемы карательными методами смешно и неэффективно. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил исполнительный директор... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:23

2020-10-13T14:23

2020-10-13T15:12

союз отцов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Решать демографические проблемы карательными методами смешно и неэффективно. Об этом в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил исполнительный директор <a href="https://ria.ru/organization_Sojuz_otcov_Rossii/" target="_blank">"Союза отцов"</a> Юрий Соленов.Таким образом он прокомментировал предложение "Совета матерей" взимать с бездетных мужчин и женщин 500 рублей ежемесячно.По словам Соленова, намного полезнее было бы ввести мониторинг репродуктивного здоровья подростков."Если бы обращали внимание на репродуктивное здоровье мужчин начиная со школьной скамьи, тогда бы мы смогли эту ситуацию решить. <...> Нужно проводить более тщательное обследование и подводить под ОМС, чтобы дальше подросток мог получать бесплатное медицинское обследование и лечение", — добавил он.

https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579475229.html

Иван Широн Ну женский пол))) Алименты даже от незнакомых мужиков хотят)))) Оплодотворил женщину?) Плати 18 лет даже если женщина не хочет жить с тобой. Не опладотворил ни 1 женщину?) Тоже плати))) Матриархат жестокая вещь))) 82

Афанас Кукуев Характерно, в каком направлении мыслят женщины, у них мысль работает исключительно в сторону материального обогащения 78

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз отцов россии, общество