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"Союз отцов" ответил "Совету матерей" на идею ввести налог на бездетность
Решать демографические проблемы карательными методами смешно и неэффективно. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил исполнительный директор... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:23
2020-10-13T15:12
союз отцов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Решать демографические проблемы карательными методами смешно и неэффективно. Об этом в интервью радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил исполнительный директор <a href="https://ria.ru/organization_Sojuz_otcov_Rossii/" target="_blank">"Союза отцов"</a> Юрий Соленов.Таким образом он прокомментировал предложение "Совета матерей" взимать с бездетных мужчин и женщин 500 рублей ежемесячно.По словам Соленова, намного полезнее было бы ввести мониторинг репродуктивного здоровья подростков."Если бы обращали внимание на репродуктивное здоровье мужчин начиная со школьной скамьи, тогда бы мы смогли эту ситуацию решить. &lt;...&gt; Нужно проводить более тщательное обследование и подводить под ОМС, чтобы дальше подросток мог получать бесплатное медицинское обследование и лечение", — добавил он.
https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579475229.html
Ну женский пол))) Алименты даже от незнакомых мужиков хотят)))) Оплодотворил женщину?) Плати 18 лет даже если женщина не хочет жить с тобой. Не опладотворил ни 1 женщину?) Тоже плати))) Матриархат жестокая вещь)))
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Характерно, в каком направлении мыслят женщины, у них мысль работает исключительно в сторону материального обогащения
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РИА Новости
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союз отцов россии, общество

"Союз отцов" ответил "Совету матерей" на идею ввести налог на бездетность

14:23 13.10.2020 (обновлено: 15:12 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на улице в Москве
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Решать демографические проблемы карательными методами смешно и неэффективно. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил исполнительный директор "Союза отцов" Юрий Соленов.
Таким образом он прокомментировал предложение "Совета матерей" взимать с бездетных мужчин и женщин 500 рублей ежемесячно.

"Такой налог, мягко говоря, звучит смешно. Решать такими методами демографические и репродуктивные проблемы нельзя. Если подсаживать на такие карательные меры, то никакого решения не возникнет", — отметил он.

По словам Соленова, намного полезнее было бы ввести мониторинг репродуктивного здоровья подростков.
"Если бы обращали внимание на репродуктивное здоровье мужчин начиная со школьной скамьи, тогда бы мы смогли эту ситуацию решить. <...> Нужно проводить более тщательное обследование и подводить под ОМС, чтобы дальше подросток мог получать бесплатное медицинское обследование и лечение", — добавил он.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 19:30
Минфин не планирует вводить налог на бездетность в России
 
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Союз отцов РоссииОбщество
 
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