https://ria.ru/20201013/degtyarev-1579584281.html

Михаил Дегтярев вместе с семьей прописался в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что он с семьей теперь зарегистрирован в городе Хабаровске. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:40

2020-10-13T14:40

2020-10-13T14:40

жилье

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> сообщил, что он с семьей теперь зарегистрирован в городе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>.Ранее врио губернатора региона сообщал о намерении переехать с постоянного места жительства - столицы страны - в дальневосточный город. По словам Дегтярева, в сентябре он взял ипотеку и купил квартиру в Хабаровске для семьи. Сейчас, по его словам, там идет ремонт, в квартиру завозится мебель, техника и другие необходимые предметы интерьера. "Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5%", - говорил глава региона на прямой линии 1 сентября.Врио губернатора сообщал, что пока живет в Хабаровске один в ведомственном жилье, а вся его семья (жена и четверо сыновей) находится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. По его словам, уже в декабре текущего года, когда новая квартира будет полностью готова, а все вопросы с местами в школах и детсадах для детей будут решены, семья в полном составе переедет из столицы в Хабаровск.Михаил Владимирович Дегтярев – с 20 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Кандидат юридических наук (2020), мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию, многократный чемпион <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> и <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>. До назначения занимал должности депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> VI и VII созыва, был председателем комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член президиума фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> в Государственной думе VII созыва.

https://ria.ru/20200819/1575962137.html

https://ria.ru/20200720/1574602635.html

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество