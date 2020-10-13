Михаил Дегтярев вместе с семьей прописался в Хабаровске
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 13 окт — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что он с семьей теперь зарегистрирован в городе Хабаровске.
"Сергей Анатольевич (Кравчук, мэр Хабаровска - ред.), хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: "Хабаровск". И у супруги, и у детей", - продемонстрировал паспорт со свежим штампом Дегтярев на рабочем заседании в правительстве региона во вторник.
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Ранее врио губернатора региона сообщал о намерении переехать с постоянного места жительства - столицы страны - в дальневосточный город. По словам Дегтярева, в сентябре он взял ипотеку и купил квартиру в Хабаровске для семьи. Сейчас, по его словам, там идет ремонт, в квартиру завозится мебель, техника и другие необходимые предметы интерьера. "Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5%", - говорил глава региона на прямой линии 1 сентября.
Врио губернатора сообщал, что пока живет в Хабаровске один в ведомственном жилье, а вся его семья (жена и четверо сыновей) находится в Москве. По его словам, уже в декабре текущего года, когда новая квартира будет полностью готова, а все вопросы с местами в школах и детсадах для детей будут решены, семья в полном составе переедет из столицы в Хабаровск.
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Михаил Владимирович Дегтярев – с 20 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Кандидат юридических наук (2020), мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области. До назначения занимал должности депутата Госдумы РФ VI и VII созыва, был председателем комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва.