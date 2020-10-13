Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/degtyarev-1579584281.html
Михаил Дегтярев вместе с семьей прописался в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что он с семьей теперь зарегистрирован в городе Хабаровске. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:40
2020-10-13T14:40
жилье
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1400x0_80_0_0_dc79a0568c3469fb21fb0eacc9dbd88b.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> сообщил, что он с семьей теперь зарегистрирован в городе <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>.Ранее врио губернатора региона сообщал о намерении переехать с постоянного места жительства - столицы страны - в дальневосточный город. По словам Дегтярева, в сентябре он взял ипотеку и купил квартиру в Хабаровске для семьи. Сейчас, по его словам, там идет ремонт, в квартиру завозится мебель, техника и другие необходимые предметы интерьера. "Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5%", - говорил глава региона на прямой линии 1 сентября.Врио губернатора сообщал, что пока живет в Хабаровске один в ведомственном жилье, а вся его семья (жена и четверо сыновей) находится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. По его словам, уже в декабре текущего года, когда новая квартира будет полностью готова, а все вопросы с местами в школах и детсадах для детей будут решены, семья в полном составе переедет из столицы в Хабаровск.Михаил Владимирович Дегтярев – с 20 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Кандидат юридических наук (2020), мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию, многократный чемпион <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> и <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>. До назначения занимал должности депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> VI и VII созыва, был председателем комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член президиума фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> в Государственной думе VII созыва.
https://ria.ru/20200819/1575962137.html
https://ria.ru/20200720/1574602635.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_58:0:886:621_1400x0_80_0_0_c3998de9b042a2f85689bf918427e1a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Михаил Дегтярев вместе с семьей прописался в Хабаровске

14:40 13.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 окт — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что он с семьей теперь зарегистрирован в городе Хабаровске.
"Сергей Анатольевич (Кравчук, мэр Хабаровска - ред.), хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: "Хабаровск". И у супруги, и у детей", - продемонстрировал паспорт со свежим штампом Дегтярев на рабочем заседании в правительстве региона во вторник.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 01:45
Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
Ранее врио губернатора региона сообщал о намерении переехать с постоянного места жительства - столицы страны - в дальневосточный город. По словам Дегтярева, в сентябре он взял ипотеку и купил квартиру в Хабаровске для семьи. Сейчас, по его словам, там идет ремонт, в квартиру завозится мебель, техника и другие необходимые предметы интерьера. "Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5%", - говорил глава региона на прямой линии 1 сентября.
Врио губернатора сообщал, что пока живет в Хабаровске один в ведомственном жилье, а вся его семья (жена и четверо сыновей) находится в Москве. По его словам, уже в декабре текущего года, когда новая квартира будет полностью готова, а все вопросы с местами в школах и детсадах для детей будут решены, семья в полном составе переедет из столицы в Хабаровск.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 15:45
Биография Михаила Дегтярева
Михаил Владимирович Дегтярев – с 20 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Кандидат юридических наук (2020), мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области. До назначения занимал должности депутата Госдумы РФ VI и VII созыва, был председателем комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва.
 
Обсудить0
ЖильеМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния