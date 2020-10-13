https://ria.ru/20201013/crowe-1579413641.html

"Гладиатор уже не тот": располневший Рассел Кроу пытается прийти в форму

Сильно располневшего Рассела Кроу недавно заметили папарацци на тренировке по теннису в Сиднее, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T02:50

2020-10-13T02:50

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Сильно располневшего Рассела Кроу недавно заметили папарацци на тренировке по теннису в Сиднее, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8829827/Russell-Crowe-looks-worlds-away-Gladiator-days-20-years-on.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Актер сидел на скамейке, одетый в майку и черные спортивные шорты, а длинные седые волосы он завязал в тугой хвост. Сейчас в Кроу сложно узнать накаченного и ловкого полководца Максимуса из фильма Ридли Скотта "Гладиатор" (2000 год). Тем не менее, в Daily Mail уточняют, что лауреат премии "Оскар" делает все возможное, чтобы снова прийти в форму (недавно актеру пришлось набрать вес, ради роли психопата в триллере "Неистовый" (2020 год). – Прим. ред.). В издании подчеркивают, Расселу Кроу не привыкать менять свою фигуру ради роли. В 2018-м году он специально потолстел на несколько килограммов, чтобы максимально точно изобразить 77-летнего бывшего председателя и генерального директора Fox News Роджера Айлза в сериале "Самый громкий голос" (2019 год).

https://ria.ru/20191107/1560643412.html

сидней

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, новости культуры, ридли скотт, рассел кроу, сидней