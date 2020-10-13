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https://ria.ru/20201013/covid-1579578414.html
В Роспотребнадзоре дали прогноз по росту числа пациентов с COVID-19
Рост числа пациентов с коронавирусом в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:11
2020-10-13T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Рост числа пациентов с коронавирусом в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Роспотребнадзоре дали прогноз по росту числа пациентов с COVID-19

14:11 13.10.2020 (обновлено: 14:46 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет температуру мужчине в приемном отделении во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник измеряет температуру мужчине в приемном отделении во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Рост числа пациентов с коронавирусом в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода – это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября", - сказал Горелов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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