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Около 20 млрд руб потеряет бюджет Самарской области из-за COVID
Около 20 млрд руб потеряет бюджет Самарской области из-за COVID
Самарская область по итогам 2020 года потеряет около 20 миллиардов рублей из бюджета из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:49
2020-12-04T20:49
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Самарская область по итогам 2020 года потеряет около 20 миллиардов рублей из бюджета из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.По его словам, на борьбу с коронавирусом в регионе, включая федеральные средства, уже направлено свыше 11 миллиардов рублей."Вот наши оценки: мы около 20 миллиардов рублей по этого году потеряем доходов в бюджет", - сказал Азаров в ходе конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".Губернатор призвал жителей региона быть ответственными и соблюдать все необходимые меры предосторожности."Никаких денег не хватит, если мы не добьемся понимания в обществе существующей угрозы. Этому вопросу мы посвящаем много времени и очень надеемся, что благоразумие наших земляков создаст условия, которые позволят защитить общественное здоровье и не вводить локдауны, не закрывать экономику. Это очень тяжело было бы, в первую очередь для конкретных предприятий, для благосостояния жителей Самарской области, для бюджета региона", - подчеркнул он.Глава региона подчеркнул, что угроза до сих пор существует, наибольшая, по данным Роспотребнадзора, - в заведениях общепита и общественном транспорте. "Сорок восемь протоколов оформлено на приостановку деятельности конкретных предприятий", - указал он.
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здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область

Около 20 млрд руб потеряет бюджет Самарской области из-за COVID

13:49 13.10.2020 (обновлено: 20:49 04.12.2020)
 
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Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Самарская область по итогам 2020 года потеряет около 20 миллиардов рублей из бюджета из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
По его словам, на борьбу с коронавирусом в регионе, включая федеральные средства, уже направлено свыше 11 миллиардов рублей.
"Вот наши оценки: мы около 20 миллиардов рублей по этого году потеряем доходов в бюджет", - сказал Азаров в ходе конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
Губернатор призвал жителей региона быть ответственными и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
"Никаких денег не хватит, если мы не добьемся понимания в обществе существующей угрозы. Этому вопросу мы посвящаем много времени и очень надеемся, что благоразумие наших земляков создаст условия, которые позволят защитить общественное здоровье и не вводить локдауны, не закрывать экономику. Это очень тяжело было бы, в первую очередь для конкретных предприятий, для благосостояния жителей Самарской области, для бюджета региона", - подчеркнул он.
Глава региона подчеркнул, что угроза до сих пор существует, наибольшая, по данным Роспотребнадзора, - в заведениях общепита и общественном транспорте. "Сорок восемь протоколов оформлено на приостановку деятельности конкретных предприятий", - указал он.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
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Здоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская область
 
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