https://ria.ru/20201013/byudzhet-1579516658.html

Минфин ожидает дефицит бюджетов регионов на уровне 700 миллиардов рублей

Минфин РФ ожидает в текущем году дефицит региональных бюджетов на уровне около 700 миллиардов рублей, а в 2021 году - около 500 миллиардов, сообщил первый... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:58

2020-10-13T08:58

2020-10-13T08:58

россия

леонид горнин

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_8b5522007dafb98d344c0fd95326ac67.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF" target="_blank">Минфин РФ</a> ожидает в текущем году дефицит региональных бюджетов на уровне около 700 миллиардов рублей, а в 2021 году - около 500 миллиардов, сообщил первый замминистра финансов <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Gornin/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Горнин</a>."В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 триллиона рублей, что даже на 1% больше уровня прошлого года. Оставшийся транш в 100 миллиардов рублей из ранее предусмотренных 300 миллиардов рублей планируем распределить в октябре. Прогноз по расходам — 14,5 триллиона рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".Он добавил, что за первые восемь месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов РФ потеряли около 0,5 триллиона рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. "Бюджеты регионов сильно просели в апреле-мае: к началу июня доходы уменьшились на 9%. Но ситуация с темпами их снижения стабилизировалась. Сейчас минус составляет 7%", - сообщил замглавы Минфина.Долг субъектов РФ по итогам этого года при этом увеличится примерно на 300 миллиардов рублей, считает он. "Сейчас общая сумма обязательств регионов - 2,15 триллиона рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов. Показатель достаточно низкий", - отметил Горнин.Также, по его словам, в следующем году совокупный дефицит бюджетов субъектов РФ составит около 500 миллиардов рублей, а долг вырастет примерно на 100 миллиардов. "Собственные доходы субъектов оцениваем в следующем году в 11,5 триллиона рублей, то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 триллиона рублей. Расходы ожидаем на уровне 14,8 триллиона рублей. Дефицит, таким образом, составит около 0,5 триллиона", - заключил он.

https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид горнин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика