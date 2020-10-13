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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/borodina-1579544477.html
Бородина обвинила женщин в том, что мужчины не хотят серьезных отношений
Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram обвинила прекрасный пол в том, что мужчины не хотят серьезных отношений. Она уверена, что кавалеры... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:43
2020-10-13T11:43
шоубиз
ксения бородина
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Телеведущая <a href="https://ria.ru/person_Ksenija_Borodina" target="_blank">Ксения Бородина</a> на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGQQOG1gaaa/" target="_blank">Instagram</a> обвинила прекрасный пол в том, что мужчины не хотят серьезных отношений. Она уверена, что кавалеры становятся наглыми из-за чрезмерной доступности женщин.Звезда опубликовала в социальной сети скриншот с сайта знакомств, где 25-летний парень открыто заявляет о желании сразу переместиться в спальню без "всей этой тягомотины".- Это уже не прикол, это реалии жизни. Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол... Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом ещё и не напрягай в выходные, - написала телеведущая в Instagram.Также Бородина подчеркнула, что ей жаль девушек, которые сейчас не имеют пары. Однако, по ее мнению, порой женщины сами виноваты в таком отношении мужчин, так как доступность провоцирует наглость.Почти все подписчицы согласились с мнением Ксении:- Мужчины совсем не хотят выходить на охоту. А зачем напрягаться, если есть "доступная нажива". Вот так вот и останешься на всю жизнь в девках.- Мужчина считают, что цветы - дорого, а за кофе - сама заплатит... Ужас просто!<br>- Ксюша, вы так тонко всегда все подмечаете, что ваши слова будут услышаны всеми.
https://ria.ru/20200817/1575868814.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ксения бородина

Бородина обвинила женщин в том, что мужчины не хотят серьезных отношений

11:43 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram обвинила прекрасный пол в том, что мужчины не хотят серьезных отношений. Она уверена, что кавалеры становятся наглыми из-за чрезмерной доступности женщин.
Звезда опубликовала в социальной сети скриншот с сайта знакомств, где 25-летний парень открыто заявляет о желании сразу переместиться в спальню без "всей этой тягомотины".
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Вот такой прикол скинули в группу, а мне это совсем не кажется смешным. Потому что это уже не прикол, это реалии жизни. Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол. И не надо называть меня ханжой, да это предрассудки И так далее это самая настоящая правда. Просто сейчас мы живём в таком мире, когда мужчине не требуется постоянно обороняться от врагов и догонять свою еду. Немало мужчин работает "в кресле за столом". Но ведь энергия, которая раньше предназначалась для защиты и охоты никуда не девается! И именно она заставляет мужчину проявлять активность. Я не знаю как в регионах, может там все проще, но Москва избалована этим женским вниманием и эти сопливые песенки , остаются песнями, как всем нравится страдать, на деле, все как этот парень написал. Все хотят поскорее в постель, без обязательств , а потом ещё и не напрягай в выходные. Мне просто очень жаль девушек, которые не в отношениях, сейчас действительно сложно встретить мужчину мечты. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми. Неужели вам самим не приятно, чтобы за вами красиво ухаживали?! Зачем так быстро сдаваться!) Согласны? Расскажите как у вас со свиданиями, кто не в браке? Как с вами мужчины знакомятся? И остались ли рыцари в наше время 🤟

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

- Это уже не прикол, это реалии жизни. Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол... Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом ещё и не напрягай в выходные, - написала телеведущая в Instagram.
Также Бородина подчеркнула, что ей жаль девушек, которые сейчас не имеют пары. Однако, по ее мнению, порой женщины сами виноваты в таком отношении мужчин, так как доступность провоцирует наглость.
Почти все подписчицы согласились с мнением Ксении:
- Мужчины совсем не хотят выходить на охоту. А зачем напрягаться, если есть "доступная нажива". Вот так вот и останешься на всю жизнь в девках.
- Мужчина считают, что цветы - дорого, а за кофе - сама заплатит... Ужас просто!
- Ксюша, вы так тонко всегда все подмечаете, что ваши слова будут услышаны всеми.
Телеведущая Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 01:58
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