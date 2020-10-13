https://ria.ru/20201013/borodina-1579544477.html

Бородина обвинила женщин в том, что мужчины не хотят серьезных отношений

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram обвинила прекрасный пол в том, что мужчины не хотят серьезных отношений. Она уверена, что кавалеры... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:43

2020-10-13T11:43

2020-10-13T11:43

шоубиз

ксения бородина

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Телеведущая <a href="https://ria.ru/person_Ksenija_Borodina" target="_blank">Ксения Бородина</a> на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGQQOG1gaaa/" target="_blank">Instagram</a> обвинила прекрасный пол в том, что мужчины не хотят серьезных отношений. Она уверена, что кавалеры становятся наглыми из-за чрезмерной доступности женщин.Звезда опубликовала в социальной сети скриншот с сайта знакомств, где 25-летний парень открыто заявляет о желании сразу переместиться в спальню без "всей этой тягомотины".- Это уже не прикол, это реалии жизни. Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол... Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом ещё и не напрягай в выходные, - написала телеведущая в Instagram.Также Бородина подчеркнула, что ей жаль девушек, которые сейчас не имеют пары. Однако, по ее мнению, порой женщины сами виноваты в таком отношении мужчин, так как доступность провоцирует наглость.Почти все подписчицы согласились с мнением Ксении:- Мужчины совсем не хотят выходить на охоту. А зачем напрягаться, если есть "доступная нажива". Вот так вот и останешься на всю жизнь в девках.- Мужчина считают, что цветы - дорого, а за кофе - сама заплатит... Ужас просто!<br>- Ксюша, вы так тонко всегда все подмечаете, что ваши слова будут услышаны всеми.

https://ria.ru/20200817/1575868814.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина