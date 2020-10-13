https://ria.ru/20201013/boeviki-1579573862.html

Кадыров рассказал об уничтоженных в Грозном боевиках

Уничтоженные в Грозном боевики ранее "прятались в Сирии и других странах", сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:51

2020-10-13T13:51

2020-10-13T14:04

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

грозный

сирия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Уничтоженные в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> боевики ранее "прятались в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и других странах", сообщил в Telegram-канале глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a>.Кадыров также написал, что, "видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан"."Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне", - подчеркнул он.Согласно опубликованным Кадыровым данным о ликвидированных боевиках, один из них зарегистрирован в чеченском селе Дарбанхи, а трое других были уроженцами Грозного.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a> сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> Грозного, погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще один ранен.

https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html

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грозный

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, сирия, происшествия