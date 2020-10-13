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Кадыров рассказал об уничтоженных в Грозном боевиках
Уничтоженные в Грозном боевики ранее "прятались в Сирии и других странах", сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:51
2020-10-13T14:04
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
грозный
сирия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Уничтоженные в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> боевики ранее "прятались в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и других странах", сообщил в Telegram-канале глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a>.Кадыров также написал, что, "видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан"."Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне", - подчеркнул он.Согласно опубликованным Кадыровым данным о ликвидированных боевиках, один из них зарегистрирован в чеченском селе Дарбанхи, а трое других были уроженцами Грозного.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a> сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> Грозного, погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще один ранен.
https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html
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грозный
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, сирия, происшествия

Кадыров рассказал об уничтоженных в Грозном боевиках

13:51 13.10.2020 (обновлено: 14:04 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уничтоженные в Грозном боевики ранее "прятались в Сирии и других странах", сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Это данные и фото террористов, уничтоженных сегодня утром в Грозном. В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал он, опубликовав фото убитых боевиков.
Кадыров также написал, что, "видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан".
"Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне", - подчеркнул он.
Спецоперация в Грозном. Кадры НАК - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 12:17
Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном
Согласно опубликованным Кадыровым данным о ликвидированных боевиках, один из них зарегистрирован в чеченском селе Дарбанхи, а трое других были уроженцами Грозного.
Ранее НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще один ранен.
 
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровГрозныйСирияПроисшествия
 
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