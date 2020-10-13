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https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html
Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные в Грозном боевики приехали из-за рубежа. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:19
2020-10-13T13:30
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> сообщил, что уничтоженные в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> боевики приехали из-за рубежа.Он отметил, что правоохранительные органы заранее получили информацию об их появлении в республике.По его словам, боевики планировали теракты в Чечне."С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", — написал глава республики.Сейчас, добавил он, обстановка в Грозном и в Чечне в целом спокойная, ограничительные меры не вводились.Накануне в Октябрьском районе Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке погибли двое силовиков.
https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html
https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html
Чечня рассадник бандитов, работать не хотят, считают что русские их должны содержать так же как при СССР, Они только торговать , да отбирать. Женщины малограмотные, в подчиненном состоянии, даже в Турции такого нет.
73
конечно прибыли из за границы ! привезли с собой боезапас и оружие , и даже отметились когда и где их можно уничтожить ! ( а як мне кажется просто приехали с "заработков" гиде либо обучались , либо отмечались )
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грозный
РИА Новости
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, происшествия

Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа

11:19 13.10.2020 (обновлено: 13:30 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные в Грозном боевики приехали из-за рубежа.
Он отметил, что правоохранительные органы заранее получили информацию об их появлении в республике.

"Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, боевики планировали теракты в Чечне.
Спецоперация в Грозном. Кадры НАК - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном
"С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", — написал глава республики.
Сейчас, добавил он, обстановка в Грозном и в Чечне в целом спокойная, ограничительные меры не вводились.
"Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо", — подчеркнул Кадыров.
Накануне в Октябрьском районе Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке погибли двое силовиков.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровГрозныйПроисшествия
 
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