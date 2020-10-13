https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html

Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтоженные в Грозном боевики приехали из-за рубежа. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:19

2020-10-13T11:19

2020-10-13T13:30

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

грозный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1400x0_80_0_0_a48bece22dd5a8456102f155682ac934.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> сообщил, что уничтоженные в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> боевики приехали из-за рубежа.Он отметил, что правоохранительные органы заранее получили информацию об их появлении в республике.По его словам, боевики планировали теракты в Чечне."С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", — написал глава республики.Сейчас, добавил он, обстановка в Грозном и в Чечне в целом спокойная, ограничительные меры не вводились.Накануне в Октябрьском районе Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке погибли двое силовиков.

https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html

https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html

d.rwk Чечня рассадник бандитов, работать не хотят, считают что русские их должны содержать так же как при СССР, Они только торговать , да отбирать. Женщины малограмотные, в подчиненном состоянии, даже в Турции такого нет. 73

Юрий Сухнев конечно прибыли из за границы ! привезли с собой боезапас и оружие , и даже отметились когда и где их можно уничтожить ! ( а як мне кажется просто приехали с "заработков" гиде либо обучались , либо отмечались ) 38

25

грозный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, происшествия