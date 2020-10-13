https://ria.ru/20201013/boeviki-1579523712.html

В Грозном ликвидировали четырех боевиков, открывших огонь по силовикам

Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:01

2020-10-13T10:01

2020-10-13T12:04

национальный антитеррористический комитет рф

грозный

происшествия

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579548234_0:2:863:487_1400x0_80_0_0_92fa89d55e087d69d0b3ad6d2fbf2bd6.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Группу вооруженных бандитов обнаружили во вторник в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима, сообщает НАК.

https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579524867.html

Пётр Наумов

На самом деле это чистой воды непрофессионализм. Обладая такими силами и средствами не взять ни одного пленного это провал. Нормальные спецслужбы их допрашивают, что их побудило, откуда оружие, по каким каналам получили, с кем связи имеют, как общались незамеченно если планировали акцию и т.д.Но мы про это не узнаем. Это из серии что бороться надо с причинами, а у нас только со следствиями. Разбирают завалы от взрывов, деревни строят от пожаров, дома сушат от наводнений. Всё чтобы получить деньги, "вот видите как у нас всё плохо, надо помочь"Может просто менты бизнес отжали, а хозяин с братьями решил не мириться с таким ходом дела.

17