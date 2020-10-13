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https://ria.ru/20201013/boeviki-1579523712.html
В Грозном ликвидировали четырех боевиков, открывших огонь по силовикам
Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:01
2020-10-13T12:04
национальный антитеррористический комитет рф
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Группу вооруженных бандитов обнаружили во вторник в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима, сообщает НАК.
https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579524867.html
На самом деле это чистой воды непрофессионализм. Обладая такими силами и средствами не взять ни одного пленного это провал. Нормальные спецслужбы их допрашивают, что их побудило, откуда оружие, по каким каналам получили, с кем связи имеют, как общались незамеченно если планировали акцию и т.д.Но мы про это не узнаем. Это из серии что бороться надо с причинами, а у нас только со следствиями. Разбирают завалы от взрывов, деревни строят от пожаров, дома сушат от наводнений. Всё чтобы получить деньги, "вот видите как у нас всё плохо, надо помочь"Может просто менты бизнес отжали, а хозяин с братьями решил не мириться с таким ходом дела.
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Сдохли, как шакалы, туда им и дорога
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грозный
РИА Новости
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национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия

В Грозном ликвидировали четырех боевиков, открывших огонь по силовикам

10:01 13.10.2020 (обновлено: 12:04 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет / Перейти в фотобанкСпецоперация в Грозном
Спецоперация в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Группу вооруженных бандитов обнаружили во вторник в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима, сообщает НАК.
Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 10:08
В Грозном во время спецоперации погибли три силовика
"Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", - говорится в сообщении.
 
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Национальный антитеррористический комитет РФГрозныйПроисшествия
 
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