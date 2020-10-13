https://ria.ru/20201013/bishkek-1579518558.html

В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения

Ситуация на блокпостах в столице Киргизии стабильная, происшествий и нарушений требований режима ЧП за минувшую ночь и в ходе текущих суток не зафиксировано,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:17

2020-10-13T09:17

2020-10-13T09:17

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК 13 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация на блокпостах в столице Киргизии стабильная, происшествий и нарушений требований режима ЧП за минувшую ночь и в ходе текущих суток не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба.Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> выставлены на всех въездах и выездах из <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Их задача - поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа."Внештатных ситуаций и происшествий на блокпостах за минувшие и текущие сутки не зафиксировано. Нарушений требований со стороны жителей не зафиксировано. Все всё соблюдают ", - сказал собеседник агентства.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире