https://ria.ru/20201013/bioetika-i-genetika-1579572607.html

Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"

16 октября в 9.00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет всероссийскую мультимедийную конференцию "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".

2020-10-13T13:45

2020-10-13T13:45

2020-10-13T15:24

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201016/952938252.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>В работе конференции примут участие ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти.<br><br><strong>Основные темы</strong>:<br>- правовое обеспечение развития генетических технологий в РФ;<br>- редактирование генома половых клеток и эмбриона человека: социогуманитарная экспертиза;<br>- этические вопросы преимплантационной и пренатальной генетической диагностики, пренатального скрининга;<br>- профилактическое геномное тестирование супружеских пар: за и против;<br>- диагностическое геномное тестирование: возможности и этические ограничения;<br>- этика массового обследования на наследственные болезни;<br>- генно-клеточные технологии терапии: биоэтические проблемы;<br>- роль биоэтического образования в развитии биотехнонауки;<br>- этическая экспертиза и деятельность этических комитетов в обеспечении добросовестности научных исследований;<br>- развитие биобанкинга в РФ: перспективы и вызовы для биоэтики.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <strong><a href="http://ormiz.ru/big/videotransliatsiya" target="_blank">на сайте.</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы