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Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
16 октября в 9.00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет всероссийскую мультимедийную конференцию "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".
2020-10-13T13:45
2020-10-13T15:24
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201016/952938252.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>В работе конференции примут участие ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти.<br><br><strong>Основные темы</strong>:<br>- правовое обеспечение развития генетических технологий в РФ;<br>- редактирование генома половых клеток и эмбриона человека: социогуманитарная экспертиза;<br>- этические вопросы преимплантационной и пренатальной генетической диагностики, пренатального скрининга;<br>- профилактическое геномное тестирование супружеских пар: за и против;<br>- диагностическое геномное тестирование: возможности и этические ограничения;<br>- этика массового обследования на наследственные болезни;<br>- генно-клеточные технологии терапии: биоэтические проблемы;<br>- роль биоэтического образования в развитии биотехнонауки;<br>- этическая экспертиза и деятельность этических комитетов в обеспечении добросовестности научных исследований;<br>- развитие биобанкинга в РФ: перспективы и вызовы для биоэтики.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <strong><a href="http://ormiz.ru/big/videotransliatsiya" target="_blank">на сайте.</a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"

13:45 13.10.2020 (обновлено: 15:24 13.10.2020)
 
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16 октября в 9.00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет всероссийскую мультимедийную конференцию "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".
Задать вопрос

В работе конференции примут участие ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти.

Основные темы:
- правовое обеспечение развития генетических технологий в РФ;
- редактирование генома половых клеток и эмбриона человека: социогуманитарная экспертиза;
- этические вопросы преимплантационной и пренатальной генетической диагностики, пренатального скрининга;
- профилактическое геномное тестирование супружеских пар: за и против;
- диагностическое геномное тестирование: возможности и этические ограничения;
- этика массового обследования на наследственные болезни;
- генно-клеточные технологии терапии: биоэтические проблемы;
- роль биоэтического образования в развитии биотехнонауки;
- этическая экспертиза и деятельность этических комитетов в обеспечении добросовестности научных исследований;
- развитие биобанкинга в РФ: перспективы и вызовы для биоэтики.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
 
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