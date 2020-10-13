Всероссийская конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века"
13:45 13.10.2020 (обновлено: 15:24 13.10.2020)
16 октября в 9.00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет всероссийскую мультимедийную конференцию "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".
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В работе конференции примут участие ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти.
Основные темы:
- правовое обеспечение развития генетических технологий в РФ;
- редактирование генома половых клеток и эмбриона человека: социогуманитарная экспертиза;
- этические вопросы преимплантационной и пренатальной генетической диагностики, пренатального скрининга;
- профилактическое геномное тестирование супружеских пар: за и против;
- диагностическое геномное тестирование: возможности и этические ограничения;
- этика массового обследования на наследственные болезни;
- генно-клеточные технологии терапии: биоэтические проблемы;
- роль биоэтического образования в развитии биотехнонауки;
- этическая экспертиза и деятельность этических комитетов в обеспечении добросовестности научных исследований;
- развитие биобанкинга в РФ: перспективы и вызовы для биоэтики.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
В работе конференции примут участие ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти.
Основные темы:
- правовое обеспечение развития генетических технологий в РФ;
- редактирование генома половых клеток и эмбриона человека: социогуманитарная экспертиза;
- этические вопросы преимплантационной и пренатальной генетической диагностики, пренатального скрининга;
- профилактическое геномное тестирование супружеских пар: за и против;
- диагностическое геномное тестирование: возможности и этические ограничения;
- этика массового обследования на наследственные болезни;
- генно-клеточные технологии терапии: биоэтические проблемы;
- роль биоэтического образования в развитии биотехнонауки;
- этическая экспертиза и деятельность этических комитетов в обеспечении добросовестности научных исследований;
- развитие биобанкинга в РФ: перспективы и вызовы для биоэтики.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.