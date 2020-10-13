https://ria.ru/20201013/bezdomnye-1579558976.html

Бездомные в Москве могут не пережить вторую волну COVID-19, считают в НКО

Вторая волна коронавируса может ухудшить положение бездомных в Москве, им будет сложнее получить продукты питания, и в этом вопросе некоммерческие организации... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:53

2020-10-13T12:53

2020-10-13T12:53

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Вторая волна коронавируса может ухудшить положение бездомных в Москве, им будет сложнее получить продукты питания, и в этом вопросе некоммерческие организации надеются на помощь московских властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь благотворительной организации помощи бездомным "Небомживы" Вячеслав Мошков."Бездомным людям будет сложно пережить новую волну коронавируса и ограничений. Они с трудом оправляются после первой волны, которая лишила их возможности найти подработку и получать остатки еды в общепитах. Вполне возможна вспышка смертности среди бездомных", - сказал Мошков.Как отмечают члены организации, в первую волну коронавируса значительный процент бездомных оказался без средств к существованию, это в первую очередь коснулось трудовых мигрантов с периферии, на долю которых приходится порядка 30% бездомных Москвы.Как сообщил Мошков, организация "Небомживы" в связи с осложнением эпидемиологической ситуации направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила "обеспечить некоммерческие организации, оказывающие помощь бездомным людям, бесплатными антисептиками и продуктами питания для подопечных"."Коронавирус создает сложности и некоммерческому сектору. В первую волну нам пришлось срочно переходить на выдачу сухих пайков, чтобы избежать столпотворений. Такой формат кормления обошелся нам значительно дороже, справиться смогли благодаря москвичам", - признал собеседник агентства.Кроме того, в организации считают, что на время пандемии можно организовать палаточный лагерь для бездомных людей, на удаленной от жилых построек территории.Ранее Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Рекомендации действуют до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/1577314897.html

https://ria.ru/20201006/bezdomnye-1578508194.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество