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Бездомные в Москве могут не пережить вторую волну COVID-19, считают в НКО
Вторая волна коронавируса может ухудшить положение бездомных в Москве, им будет сложнее получить продукты питания, и в этом вопросе некоммерческие организации... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:53
2020-10-13T12:53
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Вторая волна коронавируса может ухудшить положение бездомных в Москве, им будет сложнее получить продукты питания, и в этом вопросе некоммерческие организации надеются на помощь московских властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь благотворительной организации помощи бездомным "Небомживы" Вячеслав Мошков."Бездомным людям будет сложно пережить новую волну коронавируса и ограничений. Они с трудом оправляются после первой волны, которая лишила их возможности найти подработку и получать остатки еды в общепитах. Вполне возможна вспышка смертности среди бездомных", - сказал Мошков.Как отмечают члены организации, в первую волну коронавируса значительный процент бездомных оказался без средств к существованию, это в первую очередь коснулось трудовых мигрантов с периферии, на долю которых приходится порядка 30% бездомных Москвы.Как сообщил Мошков, организация "Небомживы" в связи с осложнением эпидемиологической ситуации направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила "обеспечить некоммерческие организации, оказывающие помощь бездомным людям, бесплатными антисептиками и продуктами питания для подопечных"."Коронавирус создает сложности и некоммерческому сектору. В первую волну нам пришлось срочно переходить на выдачу сухих пайков, чтобы избежать столпотворений. Такой формат кормления обошелся нам значительно дороже, справиться смогли благодаря москвичам", - признал собеседник агентства.Кроме того, в организации считают, что на время пандемии можно организовать палаточный лагерь для бездомных людей, на удаленной от жилых построек территории.Ранее Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Рекомендации действуют до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/1577314897.html
https://ria.ru/20201006/bezdomnye-1578508194.html
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сергей собянин, москва, общество

Бездомные в Москве могут не пережить вторую волну COVID-19, считают в НКО

12:53 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" в Москве
Бездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки Доктор Лиза в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая волна коронавируса может ухудшить положение бездомных в Москве, им будет сложнее получить продукты питания, и в этом вопросе некоммерческие организации надеются на помощь московских властей, заявил РИА Новости пресс-секретарь благотворительной организации помощи бездомным "Небомживы" Вячеслав Мошков.
"Бездомным людям будет сложно пережить новую волну коронавируса и ограничений. Они с трудом оправляются после первой волны, которая лишила их возможности найти подработку и получать остатки еды в общепитах. Вполне возможна вспышка смертности среди бездомных", - сказал Мошков.
Как отмечают члены организации, в первую волну коронавируса значительный процент бездомных оказался без средств к существованию, это в первую очередь коснулось трудовых мигрантов с периферии, на долю которых приходится порядка 30% бездомных Москвы.
Помощь бездомным в разгар эпидемии - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Помощь бездомным в разгар эпидемии
Как сообщил Мошков, организация "Небомживы" в связи с осложнением эпидемиологической ситуации направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила "обеспечить некоммерческие организации, оказывающие помощь бездомным людям, бесплатными антисептиками и продуктами питания для подопечных".
"Коронавирус создает сложности и некоммерческому сектору. В первую волну нам пришлось срочно переходить на выдачу сухих пайков, чтобы избежать столпотворений. Такой формат кормления обошелся нам значительно дороже, справиться смогли благодаря москвичам", - признал собеседник агентства.
Кроме того, в организации считают, что на время пандемии можно организовать палаточный лагерь для бездомных людей, на удаленной от жилых построек территории.
Бездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки Доктор Лиза в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 19:24Религия и мировоззрение
Эксперты рассказали, как решить проблему бездомных в московских подъездах
Ранее Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Рекомендации действуют до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
 
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Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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