https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579555366.html

В Минске здание милиции закидали коктейлями Молотова

В Минске неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:33

2020-10-13T12:33

2020-10-13T19:21

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" (предусматривает до десяти лет лишения свободы).В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <u><a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a></u> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных. В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579401974.html

https://ria.ru/20201012/gaz-1579479401.html

Sergej Klassen Пора начинать стрелять по провокаторам. иначе беларусь втянут в гражданскую войну и опустят ниже украины. 2100

Кот на дереве На Украине МРОТ выше чем в России 118

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минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, в мире