https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579555366.html
В Минске здание милиции закидали коктейлями Молотова
В Минске неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:33
2020-10-13T12:33
2020-10-13T19:21
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" (предусматривает до десяти лет лишения свободы).В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <u><a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a></u> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных. В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579401974.html
https://ria.ru/20201012/gaz-1579479401.html
Sergej Klassen
Пора начинать стрелять по провокаторам. иначе беларусь втянут в гражданскую войну и опустят ниже украины.
2100
Кот на дереве
На Украине МРОТ выше чем в России
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минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, в мире
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В Минске
неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.
Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" (предусматривает до десяти лет лишения свободы).
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.
В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.
В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление
в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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