Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579555366.html
В Минске здание милиции закидали коктейлями Молотова
В Минске неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:33
2020-10-13T19:21
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579555786_0:116:1500:960_1400x0_80_0_0_835a8a25aa2c6f04b1032c88e4513309.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" (предусматривает до десяти лет лишения свободы).В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <u><a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a></u> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных. В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201012/sanktsii-1579401974.html
https://ria.ru/20201012/gaz-1579479401.html
Пора начинать стрелять по провокаторам. иначе беларусь втянут в гражданскую войну и опустят ниже украины.
2100
На Украине МРОТ выше чем в России
118
224
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579555786_34:0:1467:1075_1400x0_80_0_0_baa23a2e7662ee95a2bc85cea3d1d947.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, минск, в мире

В Минске здание милиции закидали коктейлями Молотова

12:33 13.10.2020 (обновлено: 19:21 13.10.2020)
 
© МВД Республики БеларусьОтделение милиции в Минске забросали коктейлями Молотова
Отделение милиции в Минске забросали коктейлями Молотова - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© МВД Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Минске неизвестные бросили три коктейля Молотова в здание Советского управления внутренних дел, сообщило МВД Белоруссии.
Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" (предусматривает до десяти лет лишения свободы).
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.
В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:38Протесты в Белоруссии
Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Лукашенко
В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. ЕС призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Колонна протестующих на акции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 20:00Протесты в Белоруссии
Милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске
 
Обсудить224
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния