https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579520291.html

В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии

Германия считает диалог власти и оппозиции Белоруссии под эгидой ОБСЕ компромиссным путем урегулирования политического кризиса в стране, доверие к заявленным в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:35

2020-10-13T09:35

2020-10-13T09:35

протесты в белоруссии

обсе

хайко маас

александр лукашенко

мид германии

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 13 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> считает диалог власти и оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> компромиссным путем урегулирования политического кризиса в стране, доверие к заявленным в стране реформам "очень невелико", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>.Говоря о том, может ли объявленное властями Белоруссии намерение провести конституционную реформу стать компромиссным урегулированием, Маас заявил, что "в ситуации, когда он (<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - ред.) путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико".После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. На фоне этих акций Лукашенко заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти "завтра же" их начнут. После этого в республике была активизирована работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко заявлял, что ее проект будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. В пятницу глава государства заявил, что о ходе работы над основным законом белорусам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/lukashenko-1579379854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/belorussiya-1579436995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, германия, белоруссия, в мире