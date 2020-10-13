В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
БЕРЛИН, 13 окт – РИА Новости. Германия считает диалог власти и оппозиции Белоруссии под эгидой ОБСЕ компромиссным путем урегулирования политического кризиса в стране, доверие к заявленным в стране реформам "очень невелико", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.
"Компромиссное предложение по мирному и инклюзивному диалогу в Беларуси, разработанное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, членом которой является Россия, все еще лежит на столе. Без влияния извне, но с честными посредническими усилиями, нацеленными на справедливые и свободные выборы. Александр Лукашенко должен признать, что большинство граждан Беларуси не признает его как президента, чья легитимность подтверждена результатами выборов", - заявил Маас.
Говоря о том, может ли объявленное властями Белоруссии намерение провести конституционную реформу стать компромиссным урегулированием, Маас заявил, что "в ситуации, когда он (Лукашенко - ред.) путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико".
"Готовность к мирному диалогу является предпосылкой выхода из этого тупика. Поэтому мы, Европейский союз, требуем, чтобы белорусскому народу был предоставлен справедливый шанс решить свое будущее", - добавил Маас.
После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. На фоне этих акций Лукашенко заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти "завтра же" их начнут. После этого в республике была активизирована работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко заявлял, что ее проект будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. В пятницу глава государства заявил, что о ходе работы над основным законом белорусам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.