ПСБ лидирует по объемам финансирования предпринимателей Москвы
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ПСБ за 9 месяцев текущего года выдал столичным предпринимателям около 3,5 миллиарда рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города и занял лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере, сообщает пресс-служба банка.
"Мы рады, что в текущем году предприниматели неоднократно выбирали ПСБ в качестве партнера для своего бизнеса, что позволило нам занять первое место по объему финансирования московских предприятий под поручительство Фонда. Это свидетельствует о высокой степени доверия наших клиентов к кредитным продуктам банка и успешности многолетней стратегии ПСБ, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.
По данным пресс-службы, более половины кредитов выданы предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли. Кредиты под поручительство Московского гарантийного фонда также выдавались производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях.
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"Основную часть финансирования клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств, инвестиции и исполнение госконтрактов", - говорится в пресс-релизе.