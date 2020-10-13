https://ria.ru/20201013/bank-1579587124.html

ПСБ лидирует по объемам финансирования предпринимателей Москвы

ПСБ за 9 месяцев текущего года выдал столичным предпринимателям около 3,5 миллиарда рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:53

2020-10-13T14:53

2020-10-13T14:53

банк псб

москва

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> за 9 месяцев текущего года выдал столичным предпринимателям около 3,5 миллиарда рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города и занял лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере, сообщает пресс-служба банка. По данным пресс-службы, более половины кредитов выданы предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли. Кредиты под поручительство Московского гарантийного фонда также выдавались производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях. "Основную часть финансирования клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств, инвестиции и исполнение госконтрактов", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20201007/stavki-1578715956.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, москва, новости компаний - экономика