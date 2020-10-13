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ПСБ лидирует по объемам финансирования предпринимателей Москвы
ПСБ за 9 месяцев текущего года выдал столичным предпринимателям около 3,5 миллиарда рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:53
2020-10-13T14:53
банк псб
москва
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> за 9 месяцев текущего года выдал столичным предпринимателям около 3,5 миллиарда рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города и занял лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере, сообщает пресс-служба банка. По данным пресс-службы, более половины кредитов выданы предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли. Кредиты под поручительство Московского гарантийного фонда также выдавались производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях. "Основную часть финансирования клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств, инвестиции и исполнение госконтрактов", - говорится в пресс-релизе.
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банк псб, москва, новости компаний - экономика

ПСБ лидирует по объемам финансирования предпринимателей Москвы

14:53 13.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ПСБ за 9 месяцев текущего года выдал столичным предпринимателям около 3,5 миллиарда рублей с гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города и занял лидирующие позиции на рынке столицы в этой сфере, сообщает пресс-служба банка.
"Мы рады, что в текущем году предприниматели неоднократно выбирали ПСБ в качестве партнера для своего бизнеса, что позволило нам занять первое место по объему финансирования московских предприятий под поручительство Фонда. Это свидетельствует о высокой степени доверия наших клиентов к кредитным продуктам банка и успешности многолетней стратегии ПСБ, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.
По данным пресс-службы, более половины кредитов выданы предприятиям, занятым в сфере оптовой и розничной торговли. Кредиты под поручительство Московского гарантийного фонда также выдавались производственным компаниям, малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, транспортной, медицинской, образовательной и других отраслях.
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"Основную часть финансирования клиенты ПСБ направили на пополнение оборотных средств, инвестиции и исполнение госконтрактов", - говорится в пресс-релизе.
 
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Банк ПСБМоскваНовости компаний - Экономика
 
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