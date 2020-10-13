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https://ria.ru/20201013/avtomobilisty-1579508702.html
Опрос показал, на что больше всего тратятся автомобилисты
Самыми затратными статьями расходов для российских автомобилистов являются бензин и оплата налогов и штрафов, говорится в исследовании "Росгосстрах банка",... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T06:15
2020-10-13T06:15
россия
авто
росгосстрах банк
москва
самара
омск
ростов-на-дону
воронеж
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Самыми затратными статьями расходов для российских автомобилистов являются бензин и оплата налогов и штрафов, говорится в исследовании "<a href="https://ria.ru/organization_Rosgosstrakh_Bank" target="_blank">Росгосстрах банка</a>", которое имеется в распоряжении РИА Новости."53% опрошенных отметили покупку бензина в качестве наиболее расходной статьи в рамках содержания и обслуживания личного транспорта. На втором месте оказались оплата налогов и штрафов - так ответили 18% респондентов", - говорится в исследовании.Помимо этого, в числе самых актуальных автомобильных трат российские автовладельцы назвали ремонт и сервисное обслуживание (16%), а также страхование и платные парковки (7% и 6% соответственно).Отмечается, что жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> чаще других автолюбителей тратят свои средства на платную парковку (10%), а также на оплату налогов и штрафов (24%). В свою очередь петербуржцы больше всех тратят деньги на ремонт и сервисное обслуживание (23%), при этом в северной столице самый низкий процент тех, кто отметил топливо в числе своих основных расходов на автомобиль (45%).Наибольшая часть транспортных расходов уходит на топливо у жителей <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> и <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежа</a> – 60% и 59% опрошенных в этих городах отметили его как основную статью своих расходов на автомобиль. Расходы на страховки как наиболее затратную статью бюджета на содержание машины в большей степени отмечали жители <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> (10% опрошенных), реже всего - жители <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> (4% автомобилистов).Исследование проводилось в августе методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Размер выборки – 1536 человек.
https://ria.ru/20200924/toplivo-1577687958.html
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россия
москва
самара
омск
ростов-на-дону
воронеж
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россия, авто, росгосстрах банк, москва, самара, омск, ростов-на-дону, воронеж, общество

Опрос показал, на что больше всего тратятся автомобилисты

06:15 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобили Lada
Автомобили Lada - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Самыми затратными статьями расходов для российских автомобилистов являются бензин и оплата налогов и штрафов, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"53% опрошенных отметили покупку бензина в качестве наиболее расходной статьи в рамках содержания и обслуживания личного транспорта. На втором месте оказались оплата налогов и штрафов - так ответили 18% респондентов", - говорится в исследовании.
Помимо этого, в числе самых актуальных автомобильных трат российские автовладельцы назвали ремонт и сервисное обслуживание (16%), а также страхование и платные парковки (7% и 6% соответственно).
Отмечается, что жители Москвы чаще других автолюбителей тратят свои средства на платную парковку (10%), а также на оплату налогов и штрафов (24%). В свою очередь петербуржцы больше всех тратят деньги на ремонт и сервисное обслуживание (23%), при этом в северной столице самый низкий процент тех, кто отметил топливо в числе своих основных расходов на автомобиль (45%).
Наибольшая часть транспортных расходов уходит на топливо у жителей Ростова-на-Дону и Воронежа – 60% и 59% опрошенных в этих городах отметили его как основную статью своих расходов на автомобиль. Расходы на страховки как наиболее затратную статью бюджета на содержание машины в большей степени отмечали жители Омска (10% опрошенных), реже всего - жители Самары (4% автомобилистов).
Исследование проводилось в августе методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Размер выборки – 1536 человек.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:06
Эксперт рассказал, как автомобилисты смогут сэкономить на топливе
 
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РоссияАвтоРосгосстрах БанкМоскваСамараОмскРостов-на-ДонуВоронежОбщество
 
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