https://ria.ru/20201013/arsenal-1579669987.html

США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы

США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считают, что достигли "принципиального" соглашения с Москвой на РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:35

2020-10-13T22:35

2020-10-13T22:58

россия

договор снв-3

сша

безопасность

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считают, что достигли "принципиального" соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> на этот счет, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Он заявил также, что необходим "существенный" режим верификации выполнения соглашения, назвав Москву "серийным нарушителем договоров". Биллингсли добавил, что США предложили РФ меры доверия, которые помогли бы заморозке ядерных соглашений. Любые договоренности США с РФ по стратстабильности должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, уточнил Биллингсли.По его словам, соглашение должно включать заморозку тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ.По его словам, это "джентльменское соглашение", которое, как надеются США, пройдет через стадии одобрения в российском парламенте.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20200421/1570315031.html

https://ria.ru/20200408/1569627360.html

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

Игорь 123 Какое может быть доверие, если они соблюдают договорённости, только до того времени пока им выгодно. Как только соглашение их не устраивает они спокойно из него выходят. 126

ovak rus никаких переговоров пока штаты не уберут своё ЯО с территории Евразии. 110

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сша, безопасность, в мире