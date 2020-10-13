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США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считают, что достигли "принципиального" соглашения с Москвой на РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:35
2020-10-13T22:58
россия
договор снв-3
сша
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считают, что достигли "принципиального" соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> на этот счет, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Он заявил также, что необходим "существенный" режим верификации выполнения соглашения, назвав Москву "серийным нарушителем договоров". Биллингсли добавил, что США предложили РФ меры доверия, которые помогли бы заморозке ядерных соглашений. Любые договоренности США с РФ по стратстабильности должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, уточнил Биллингсли.По его словам, соглашение должно включать заморозку тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ.По его словам, это "джентльменское соглашение", которое, как надеются США, пройдет через стадии одобрения в российском парламенте.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20200421/1570315031.html
https://ria.ru/20200408/1569627360.html
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
Какое может быть доверие, если они соблюдают договорённости, только до того времени пока им выгодно. Как только соглашение их не устраивает они спокойно из него выходят.
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никаких переговоров пока штаты не уберут своё ЯО с территории Евразии.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, договор снв-3, сша, безопасность, в мире

США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы

22:35 13.10.2020 (обновлено: 22:58 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М"
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считают, что достигли "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Он заявил также, что необходим "существенный" режим верификации выполнения соглашения, назвав Москву "серийным нарушителем договоров". Биллингсли добавил, что США предложили РФ меры доверия, которые помогли бы заморозке ядерных соглашений. Любые договоренности США с РФ по стратстабильности должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на КНР, уточнил Биллингсли.
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"Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия - ред.) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое", - сказал Биллингсли, выступая в Вашингтоне.

По его словам, соглашение должно включать заморозку тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ.
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Договор СНВ между Россией и США (2010)

"Мы считаем, что есть соглашение в принципе на самом высоком уровне наших правительств", - заявил спецпредставитель Трампа.

По его словам, это "джентльменское соглашение", которое, как надеются США, пройдет через стадии одобрения в российском парламенте.

"Мы готовы к сделке, можем достичь ее уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это", - заключил Биллингсли.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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