https://ria.ru/20201013/arktika-1579568635.html

Медведев заявил о попытках НАТО ограничить деятельность России в Арктике

Государства НАТО, в том числе США, пытаются ограничить деятельность РФ в Арктике, используя для этого разные методы: от наращивания военной активности рядом с... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:32

2020-10-13T13:32

2020-10-13T13:39

россия

арктика

дмитрий медведев

нато

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097558_0:48:2960:1713_1400x0_80_0_0_cc1c19b3fc345a3a45bda440479fc5c1.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Государства <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пытаются ограничить деятельность РФ в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, используя для этого разные методы: от наращивания военной активности рядом с границами России до санкционного давления, это создает угрозы нацбезопасности РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но есть и другие, к сожалению, примеры. Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.Все это, по мнению Медведева, "создает прямые угрозы нашей национальной безопасности".

https://ria.ru/20201001/arktika-1578076458.html

2

россия

арктика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, дмитрий медведев, нато, сша, в мире