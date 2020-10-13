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https://ria.ru/20201013/arktika-1579568635.html
Медведев заявил о попытках НАТО ограничить деятельность России в Арктике
Государства НАТО, в том числе США, пытаются ограничить деятельность РФ в Арктике, используя для этого разные методы: от наращивания военной активности рядом с... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:32
2020-10-13T13:39
россия
арктика
дмитрий медведев
нато
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Государства <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пытаются ограничить деятельность РФ в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, используя для этого разные методы: от наращивания военной активности рядом с границами России до санкционного давления, это создает угрозы нацбезопасности РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но есть и другие, к сожалению, примеры. Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.Все это, по мнению Медведева, "создает прямые угрозы нашей национальной безопасности".
https://ria.ru/20201001/arktika-1578076458.html
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россия
арктика
сша
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россия, арктика, дмитрий медведев, нато, сша, в мире

Медведев заявил о попытках НАТО ограничить деятельность России в Арктике

13:32 13.10.2020 (обновлено: 13:39 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государства НАТО, в том числе США, пытаются ограничить деятельность РФ в Арктике, используя для этого разные методы: от наращивания военной активности рядом с границами России до санкционного давления, это создает угрозы нацбезопасности РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но есть и другие, к сожалению, примеры. Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.
Все это, по мнению Медведева, "создает прямые угрозы нашей национальной безопасности".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 20:40
Небензя заявил, что Арктика не должна быть зоной конфронтации
 
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РоссияАрктикаДмитрий МедведевНАТОСШАВ мире
 
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