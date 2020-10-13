https://ria.ru/20201013/arkheologiya-1579523331.html
Гробницы доколумбовой эпохи нашли при строительстве дороги в Коста-Рике
Захоронения доколумбовой эпохи найдены при строительстве дороги в Коста-Рике, сообщила компания Ruta Uno, проводившая работы. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:30
2020-10-13T10:30
2020-10-13T10:30
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости.</strong> Захоронения доколумбовой эпохи найдены при строительстве дороги в Коста-Рике, <a href="https://rutauno.cr/noticias/hallan-tumbas-precolombinas-en-obras-de-barreal-castella" target="_blank">сообщила</a> компания Ruta Uno, проводившая работы."Оценка археологов показала, что была обнаружена доколумбовая погребальная зона… четыре гробницы… два глиняных горшка и золотая серьга в форме птицы", - говорится в заявлении.Находка была сделана несколько месяцев назад, во время первоначальных земляных работ.Исследование проводили специалисты Национального музея Коста-Рики, в котором хранятся многие артефакты доколумбовой эпохи, среди них изделия высочайшего качества работы из золота, нефрита, керамики, камня, кости.
https://ria.ru/20201011/raskopki-1579056533.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, археология, коста-рика