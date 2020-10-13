Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201013/arkheologiya-1579523331.html
Гробницы доколумбовой эпохи нашли при строительстве дороги в Коста-Рике
Захоронения доколумбовой эпохи найдены при строительстве дороги в Коста-Рике, сообщила компания Ruta Uno, проводившая работы. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:30
2020-10-13T10:30
культура
новости культуры
музеи
археология
коста-рика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579524651_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3a89ff29658ac75df4bfa72a6fa0704e.jpg
<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости.</strong> Захоронения доколумбовой эпохи найдены при строительстве дороги в Коста-Рике, <a href="https://rutauno.cr/noticias/hallan-tumbas-precolombinas-en-obras-de-barreal-castella" target="_blank">сообщила</a> компания Ruta Uno, проводившая работы."Оценка археологов показала, что была обнаружена доколумбовая погребальная зона… четыре гробницы… два глиняных горшка и золотая серьга в форме птицы", - говорится в заявлении.Находка была сделана несколько месяцев назад, во время первоначальных земляных работ.Исследование проводили специалисты Национального музея Коста-Рики, в котором хранятся многие артефакты доколумбовой эпохи, среди них изделия высочайшего качества работы из золота, нефрита, керамики, камня, кости.
https://ria.ru/20201011/raskopki-1579056533.html
коста-рика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579524651_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e627076ee766604d78fab265b283ebf5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, археология, коста-рика

Гробницы доколумбовой эпохи нашли при строительстве дороги в Коста-Рике

10:30 13.10.2020
 
© Фото : Fideicomiso Ruta UnoЗолотая серьга в виде птицы
Золотая серьга в виде птицы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Fideicomiso Ruta Uno
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости. Захоронения доколумбовой эпохи найдены при строительстве дороги в Коста-Рике, сообщила компания Ruta Uno, проводившая работы.
"Оценка археологов показала, что была обнаружена доколумбовая погребальная зона… четыре гробницы… два глиняных горшка и золотая серьга в форме птицы", - говорится в заявлении.
Находка была сделана несколько месяцев назад, во время первоначальных земляных работ.
Исследование проводили специалисты Национального музея Коста-Рики, в котором хранятся многие артефакты доколумбовой эпохи, среди них изделия высочайшего качества работы из золота, нефрита, керамики, камня, кости.
Ямы от столбов храма викингов, найденные во время раскопок в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 04:33Культура
В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
 
КультураНовости культурыМузеиАрхеологияКоста-Рика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния