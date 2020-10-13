https://ria.ru/20201013/apple-1579653176.html

Apple показала новую умную колонку HomePod mini

Компания Apple представила новую умную колонку HomePod mini. Устройство представили во время второй осенней презентации РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:13

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риа наука

apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Компания Apple представила новую умную колонку HomePod mini. Устройство представили во время второй осенней презентацииУстройство, как и большая HomePod, работает с улучшенным голосовым помощником Siri. Правда, не до конца понятно, будет ли Siri работать на колонке с русским языком. На презентации особое внимание уделили тому, как звучит колонка. Устройство с помощью нового чипа S5 анализирует звук и настраивает его звучание в режиме реального времени. В колонке установлены три отдельных динамика.Две колонки HomePod mini способны образовать стереопару. Кроме того, в ней использована технология сверхточного позиционирования в помещении Ultra Wideband, которая работает со всеми новыми устройствами от Apple.Умную колонку оценили в 99 долларов. Предзаказ будет открыт 6 ноября, а в продажу она поступит 16 ноября.

https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, гаджеты, технологии