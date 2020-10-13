https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html

Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации

Компания Apple проводит уже вторую осеннюю презентацию. Как ожидается, представят новый iPhone 12 и еще три версии главного смартфона 2021 года из Купертино. Но РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:12

риа наука

тим кук

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> Компания Apple проводит уже вторую осеннюю презентацию. Как ожидается, представят новый iPhone 12 и еще три версии главного смартфона 2021 года из Купертино. Но это далеко не единственное, что могут показать Тим Кук и его команда. О главной интриге мероприятия — в материале РИА Новости.Apple AirTagAirTag — совершенно новый гаджет для Apple, без аналогов и предшественников. О разработке поисковой метки под экосистему компании известно из исходников прошлогодней операционной системы iOS 13.Гаджет, похожий на монету, нужен только для одной утилитарной цели: найти смартфон, ключи или автомобиль на парковке. Как <u><a href="https://twitter.com/jon_prosser/status/1305507475270119426" target="_blank" rel="nofollow noopener">отметил</a></u> инсайдер Джон Проссер, метку построят на чипе U1. Поддержка — на всех новых устройствах Apple, смартфонах, планшетах и ноутбуках с технологией Ultra Wideband — беспроводной связью на малых расстояниях при низких затратах энергии. Ее часто еще называют улучшенным Bluetooth.Apple AirPods StudioПолноразмерные беспроводные наушники давно просились в модельную линейку AirPods. Тем более Apple с 2014 года принадлежит Beats Electronics, знаменитый производитель акустики, в портфеле которого есть гарнитуры, работающие по Bluetooth. AirPods Studio станут именно таким решением — накладные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления. Японский "яблочный" инсайдер Komiya <u><a href="https://twitter.com/KOMIYA45020228/status/1301052279378735105" target="_blank" rel="nofollow noopener">считает</a></u>, что наушники предложат в двух версиях. Стандартная обойдется в 350 долларов (примерно 27 000 рублей по текущему курсу), а премиальный вариант с отделкой из металла и кожи — в 600 долларов. Оба варианта получат жестовое управление и датчик присутствия, который определит, надеты AirPods Studio на голову или нет.Apple HomePod mini и Apple TV 2020Эти два продукта предназначены для дома, и оба не снискали большой популярности у россиян. Вернее, их предшественники.Умная колонка HomePod mini не станет полноценной заменой первому HomePod, показанному еще в 2018-м. Mini намекает на уменьшенный размер гаджета. По <u><a href="https://www.macrumors.com/roundup/homepod/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a></u> MacRumors, колонка получит два высокочастотных динамика вместо семи у первоисточника. Разумеется, HomePod mini сохранит умный функционал и голосового помощника Siri. А может, их даже научат воспроизводить офлайн-аудио по Bluetooth.Приставка Apple TV 2020 должна стать базовым гаджетом для тех, кто хочет пользоваться не слишком известным в России видеосервисом Apple TV+. Она сменит Apple TV 4K образца 2017 года. Возможно, у нового поколения появятся возможность воспроизведения 4K-роликов с YouTube, увеличенный до 64 гигабайт накопитель у базовой версии и платформа Apple A12X(Z) Bionic, известная по планшетам iPad Pro 2018-2020.MacBook с процессором ARMГлавная интрига октябрьского мероприятия (если забыть об iPhone) — это лэптоп MacBook, построенный на базе ARM-процессора. О постепенном отказе от архитектуры x86 и переходе на ARM компания сообщила в июне на WWDC 2020. Процессоры собственной разработки получили название Apple Silicon, но о них пока мало что известно. Официально утверждают, что новая архитектура будет полностью совместима с теми SoC, что в смартфонах и планшетах. Пообещали и то, что в переходный период разработчики смогут безболезненно для пользователей адаптировать софт под новую архитектуру с помощью технологии Rosetta 2.Первым на Apple Silicon станет 13-дюймовая версия ноутбука MacBook Pro. Об этом рассказал известный аналитик Мин-Чи Куо. Лэптоп получит 12-ядерный процессор на основе 5-нм A14X Bionic, продвинутой версии для iPad и iPhone конца 2020 года.Третья презентация?Возможно, часть этих продуктов покажут на третьей осенней презентации. О нестандартном ходе "яблочников" <u><a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/apple-prepares-to-launch-5g-iphones-into-unready-u-s-market" target="_blank" rel="nofollow noopener">намекнул</a></u> Марк Гурман из Bloomberg: якобы купертиновцы проведут отдельный ивент в ноябре, чтобы представить новый MacBook Pro.

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573107870.html

https://ria.ru/20200915/apple-watch-se-1577288601.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200423/1570484175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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