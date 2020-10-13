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https://ria.ru/20201013/antitela-1579673751.html
СМИ: Eli Lilly приостановила испытания лечения COVID-19 антителами
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T23:10
2020-10-13T23:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
johnson & johnson
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности", сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>.Как отмечает NYT, целью испытаний было проверить пользу этого метода лечения на сотнях людей, госпитализированных с COVID-19.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами.Ранее во вторник сообщалось, что американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&amp;Johnson</a> приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579492675.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, johnson & johnson, сша, в мире

СМИ: Eli Lilly приостановила испытания лечения COVID-19 антителами

23:10 13.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности", сообщает газета New York Times.

"Безопасность играет первостепенное значение для (Eli) Lilly", - приводит издание слова представителя компании.

Как отмечает NYT, целью испытаний было проверить пользу этого метода лечения на сотнях людей, госпитализированных с COVID-19.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами.
Ранее во вторник сообщалось, что американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампJohnson & JohnsonСШАВ мире
 
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