https://ria.ru/20201013/antitela-1579673751.html

СМИ: Eli Lilly приостановила испытания лечения COVID-19 антителами

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T23:10

2020-10-13T23:10

2020-10-13T23:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

johnson & johnson

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_498fdb02fb1555ec09c67ac8b7f5c82d.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности", сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>.Как отмечает NYT, целью испытаний было проверить пользу этого метода лечения на сотнях людей, госпитализированных с COVID-19.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами.Ранее во вторник сообщалось, что американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&Johnson</a> приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579492675.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, johnson & johnson, сша, в мире