Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь
© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на Международной космической станции в связи с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.
"Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость - это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то - запах пошел и сразу на Землю он (датчик-анализатор - ред.) сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать", - рассказал космонавт.
По его словам, в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но от этой идеи отказались, чтобы спирт не привел к поломке блока колонок очистки воздуха
"Полное табу на борту", - подчеркнул Самокутяев.
В 2019 году заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны.
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