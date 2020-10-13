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Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь
Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на Международной космической станции в связи с тем, что они могут РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:24
2020-10-13T03:24
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
александр самокутяев
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> в связи с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Самокутяев</a>.По его словам, в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но от этой идеи отказались, чтобы спирт не привел к поломке блока колонок очистки воздухаВ 2019 году заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны.
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россия
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, александр самокутяев, москва

Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь

03:24 13.10.2020
 
© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© NASA / Christopher Cassidy
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на Международной космической станции в связи с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.
"Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость - это не главный критерий.  Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то - запах пошел и сразу на Землю он (датчик-анализатор - ред.) сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать", - рассказал космонавт.
По его словам, в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но от этой идеи отказались, чтобы спирт не привел к поломке блока колонок очистки воздуха
"Полное табу на борту", - подчеркнул Самокутяев.
В 2019 году заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны.
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РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАлександр СамокутяевМосква
 
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