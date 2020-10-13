https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html

Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь

Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на Международной космической станции в связи с тем, что они могут РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T03:24

2020-10-13T03:24

2020-10-13T03:24

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

александр самокутяев

москва

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> в связи с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха, рассказал РИА Новости российский космонавт, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Самокутяев</a>.По его словам, в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но от этой идеи отказались, чтобы спирт не привел к поломке блока колонок очистки воздухаВ 2019 году заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны.

https://ria.ru/20201011/robot-1579254683.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, александр самокутяев, москва